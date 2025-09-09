नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... पड़ोसी देश के तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान

Nepal news: पीएम मोदी ने लिखा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदयविदारक है. उन्होंने कहा कि 'नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.'
PM Modi statement on Nepal Unrest: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के हालत पर चिंता जताते हुए नेपाल के लोगों से आत्मीय संवाद किया है. पीएम मोदी ने राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल के हालातों को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अपने अकाउंट से लिखा- 'आज दिनभर के जरूरी दौरों से लौटने के बाद सुरक्षा संबंधी मंत्रिपरिषद समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई. नेपाल में हुई हिंसा हृदयविदारक है. कई युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, इस पर मेरा मन अत्यंत विचलित है. नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है. मैं नेपाल के सभी मेरे भाइयों और बहनों से शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं.
