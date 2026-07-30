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‘ड्रग फ्री मुंबई’ अभियान को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन, सीएम देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई

महाराष्ट्र सरकार के ‘ड्रग फ्री मुंबई’ अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिला है. सीएम देवेंद्र फडणवीस को बधाई देते हुए पीएम ने इसे नशामुक्त और सशक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 30, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:32 PM IST
‘ड्रग फ्री मुंबई’ अभियान को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन, सीएम देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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