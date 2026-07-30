/‘ड्रग फ्री मुंबई’ अभियान को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन, सीएम देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुरू किए गए ‘ड्रग फ्री मुंबई’ अभियान का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसकी शुरुआत के लिए बधाई दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान नशामुक्त, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि नशा समाज के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शांति और विकास के सामने एक गंभीर चुनौती है. इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव युवाओं पर पड़ता है, जिससे उनकी प्रतिभा, भविष्य और अवसर प्रभावित होते हैं. उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जनजागरूकता के साथ-साथ परिवार के संस्कार, समाज की सामूहिक जिम्मेदारी और विभिन्न संस्थाओं के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. युवाओं के सपने, ऊर्जा, संकल्प और सकारात्मक सोच ही देश की सबसे बड़ी ताकत हैं. यदि युवा अनुशासित, आत्मविश्वासी और स्वस्थ जीवनशैली अपनाते हैं तो वे न केवल अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे.
उन्होंने बताया कि ‘नशामुक्त भारत’ के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए देशभर में जनजागरूकता अभियान, जनभागीदारी, काउंसलिंग सेवाएं और पुनर्वास जैसे कई कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में ‘नशामुक्त भारत अभियान’ एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें छात्र, युवा, सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि मुंबई के युवाओं की ऊर्जा और आकांक्षाओं को सही दिशा देने में महाराष्ट्र सरकार का ‘ड्रग फ्री मुंबई’ अभियान अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हजारों विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष रूप से और लाखों युवाओं ने ऑनलाइन माध्यम से नशामुक्त जीवन की शपथ ली.
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजागरूकता ही नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अभियान ‘नशामुक्त भारत’ के राष्ट्रीय संकल्प को नई गति देगा और देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बनेगा.