'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल गांधी की पार्टी पर पीएम मोदी जमकर बरसे

PM Modi on Languages: पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. इसके अलावा नक्सलियों, अर्थव्यवस्था, बिहार चुनाव और भाषा पर चल रहे विवाद पर भी राय रखी.

पीएम मोदी ने कहा, 'पिछले 5 दशक से भारत का हर हिस्सा माओवाद से पीड़ित था. लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस ने उन लोगों को पाला-पोसा, जो भारत के संविधान में यकीन नहीं करते थे. कांग्रेस ने अर्बन नक्सलों को भारत के अहम संस्थानों में बैठा दिया. इन अर्बन नक्सलों ने एक इकोसिस्टम तैयार किया, जो 10-15 साल पहले कांग्रेस में जड़ें जमा चुका था, अब 'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस (एमएमसी)' में तब्दील हो गया है. और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि एमएमसी ने अपने सियासी फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर दिया है.'

'आतंकी- नक्सली घटनाओं में आई कमी'

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को लेकर पीएम मोदी ने कहा, 'देश में अब आतंकी और नक्सली दोनों की संख्या में कमी आई है. लेकिन पिछले 5 दशतक में कांग्रेस ने नक्सलियों का समर्थन किया. उन्होंने ना सिर्फ जंगलों का दोहने करने वालों का समर्थन किया बल्कि उनका भी जो शहरी इलाकों में रह रहे थे.'

इसके बाद पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में शानदार जीत पर बात की. उन्होंने कह कि बिहार में रिकॉर्डतोड़ मतदान हुआ और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. लेफ्ट, राइट और सेंटर से शासित राज्यों का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों ने हमें यह सबक सिखाया है कि हम किस तरह की सरकार चला रहे हैं. इसका असर आने वाले चुनावों में भी दिखेगा.

'कुछ पार्टियां को सिर्फ अपना ख्याल'

पीएम मोदी ने कहा कि देश में हो रहे विकास को समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए. हमने पिछले दशकों में देखा है कि कुछ पार्टियां सिर्फ अपने हितों पर ध्यान देती हैं. लेकिन हमारा मिशन 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का था ताकि उन लोगों का सम्मान बचाया जा सके, जिनको जबरदस्ती खुले में शौच के लिए भेजा जाया करता था. उन्होंने इकोनॉमी पर बात करते हुए कहा कि हमारी जीडीपी दुनिया भर में हो रही अस्थिरता के बावजूद 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है.

भाषा विवाद पर क्या बोले पीएम?

देश में चल रहे भाषा विवाद को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमें ब्रिटिश मानसिकता से बाहर आना होगा. उन्होंने कहा, हम अपने देश की भाषाओं का विरोध कैसे कर सकते हैं. जापान, चीन, कोरिया उन्होंने वैश्विक सोच को अपनाया लेकिन कभी भी भाषा पर समझौता नहीं किया. यही कारण है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में सीखने पर ज़ोर देती है. हम अंग्रेजी का विरोध नहीं करते. हम भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं. मैकाले ने 1835 में अपराध किया, जो आज से दस साल बाद, 2035 में 200 साल पूरे कर लेगा. इसलिए आज मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं. आइए अगले 10 साल इस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाने के हमारे संकल्प के रूप में बिताएं. ये दस साल बेहद महत्वपूर्ण हैं.