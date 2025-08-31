साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, पीएम मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
PM Modi Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 'मन की बात' के 125वें एपिसोड में 'मन की बात' के 125वें एपिसोड में जितेंद्र सिंह राठौड़ का जिक्र किया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 31, 2025, 12:27 PM IST
Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने आज 31 अगस्त 2025 की सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो प्रोग्रान 'मन की बात' के 125वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हुए वॉटर स्पोर्ट्स और मध्य प्रदेश के शहडोल में फुटबॉल प्लेयर्स के साथ ही कई विषयों पर बातचीत की. इस दौरान पीएम मोदी ने जितेंद्र सिंह राठौड़ नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड का भी जिक्र किया, जिनकी देशभक्ति हम सभी की छाती गर्व से चौड़ा कर देगी. 

जितेंद्र सिंह राठौड़ का किया जिक्र 
पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले जितेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में बताते हुए कहा,' मेरे प्यारे देशवासियों आप लोगों को सूरत में रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में जानकर बेहद सुखद एहसास होगा. मन गर्व से भर जाएगा. जितेंद्र सिंह राठौड़ एक सिक्योरिटी गार्ड हैं. अब उन्होंने एक ऐसी ऐसी पहल की है, जो हर देशभक्त के लिए बेहद बड़ी प्रेरणा है. पिछले कुछ वर्षों से वह उन सभी जवानों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं, जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए. आज उनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अबतक शहीद हुए हजारों वीर जवानों के बारे में जानकारियां मौजूद हैं. उनके पास शहीदों की हजारों तस्वीरें भी हैं.'  

ये भी पढ़ें- सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, जानें खासियत

'बेटा गया तो क्या हुआ वतन तो सलामत है...'  
पीएम मोदी ने अपने प्रोग्राम में कहा,' एक बार एक शहीद के पिता की कही गई बातें उनके हृदय को छू गईं. शहीद के पिता ने कहा था बेटा गया तो क्या हुआ वतन तो सलामत है. इस एक बात ने जीतेंद्र जी के मन में देशभक्ति का अलग जुनून भर दिया. आज वह कई शहीदों के परिवारों के संपर्क में हैं. उन्होंने कई शहीदों के माता-पिता की चरणों की मिट्टी भी अपने पास लाकर रखी है. ये शसस्त्र बलों के प्रति उनके गहरे प्रेम और जुड़ाव का जीवंत उदाहरण है. जितेंद्र जी का जीवन हमें देशभक्ति की वास्तविक सीध देता है.'    

ये भी पढ़ें- मर्सिडीज, पोर्श, मिनी कूपर, ऑडी.... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया लग्जरी गाड़ियों का शोरूम

मन की बात में उठाए कई अहम मुद्दे 
पीएम मोदी ने अपने प्रोग्राम में लोगों से स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने और स्वच्छता का ध्यान देने की भी बात कही. बता दें कि पीएम मोदी मन की बात में स्वच्छ भारत अभियान, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं. पीएम ने स्वच्छता और पर्यावरण को लेकर लोगों को सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया, जिसका असर राष्ट्रीय तौर पर देखने को मिला.  

FAQ  

मन की बात क्या है ?
मन की बात पीएम नरेंद्र मोदी का एक मासिक रेडियो प्रोग्राम है, जिसमें वह देशवासियों को संबोधित करते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं. 

जितेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में पीएम ने क्या बताया? 
पीएम ने बताया कि जितेंद्र सिंह राठौड़ ने पिछले कुछ सालों से शहीद जवानों के बारे में जानकारियां जुटाई हैं और उनके परिवारों के संपर्क में हैं. उनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए हजारों वीर जवानों के बारे में जानकारियां मौजूद हैं. 

;