'2 अक्टूबर पर कोई न कोई खादी...,' मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम

PM Modi Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण में कई विषयों पर देश को संबोधित किया. इस दौरान पीएम ने गांधी जयंती पर खादी को बढ़ावा देने और छठ पूजा को वैश्विक मंच पर ले जाने की बात भी कही. उन्होंने नवरात्रि के मौके पर व्यापार, शिक्षा और खेल के मैदान तक हर क्षेत्र में देश की बेटियों के परचम लहराने की भी बात कही. पीएम ने अपने संबोधन में खादी के महत्व पर अधिक जोर दिया.

खादी के महत्व पर दिया जोर

पीएम ने कहा,' 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है. गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और इनमें खादी सबसे प्रमुख थी. दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ा है. मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई ना कोई खादी सामान जरूर खरीदें और गर्व से कहें ये स्वदेशी हैं.'

ये भी पढ़ें- Karur Stampede: 'लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं...', चश्मदीदों ने बयां किया तबाही का मंजर

Add Zee News as a Preferred Source

UNESCO की लिस्ट में शामिल होगी छठ पूजा

पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में छठ पूजा को लेकर भी बातचीत की. पीएम ने कहा,' छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दीवाली के बाद आता है. इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं. उनकी आराधना करते हैं. आज यह एक वैश्विक उत्सव बन रहा है. भारत सरकार छठ महापर्व को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है. जब छठ पूजा UNESCO की लिस्ट में शामिल हो जाएगी, तो दुनिया के हर कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे.'

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल, कसी कमर

इन विषयों पर की चर्चा

बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में खादी और छठ पूजा के अलावा भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को लेकर भी बातचीत की. उनकी जयंती पर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता. इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम ने कहा कि वह हर भारतवासी खासतौर कि देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्त्रोत हैं.

FAQ

पीएम ने खादी के महत्व पर क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा कि गांधी जयंती पर खादी को बढ़ावा देने के लिए लोगों को खादी के उत्पाद खरीदने चाहिए और स्वदेशी को अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ा है.

छठ पूजा को लेकर क्या कहा गया?

पीएम मोदी ने कहा कि छठ पूजा एक वैश्विक उत्सव बन रहा है और भारत सरकार इसे UNESCO की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है.