Advertisement
trendingNow13092097
Hindi Newsदेशसंबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे..., पीएम मोदी ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा?

'संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे...,' पीएम मोदी ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा?

PM Modi Talk To Venezuela Acting President: पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बात की. अमेरिकी सेना की ओर से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह उनकी पहली बातचीत थी. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 30, 2026, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे...,' पीएम मोदी ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा?

India-Venezuela Relations: पीएम मोदी ने शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की. इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भारत-वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की. बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका की ओर से पकड़े जाने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी. 

पीएम मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज के बीच बातचीत  

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा,' उन्होंने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात की. दोनों ने मिलकर सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत और विस्तारित करने पर सहमति जताई है और भविष्य में भारत-वेनेजुएला संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया.'

बता दें कि इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने 4 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर हुए घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की थी.  

ये भी पढ़ें- 400 मीटर की दूरी के लिए मांग लिए 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिका महिला को टैक्सी ड्राइवर ने ठगा; पुलिस ने पकड़ा 

मादुरो को किया गिरफ्तार 

बता दें कि अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो समेत उनकी पत्नी की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था. खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि अमेरिकी सुरक्षाबलों ने न केवल मादुरो को गिरफ्तार किया बल्कि उन्हें अमेरिका भी ला गए थे. उनपर न्यूयॉर्क में ड्रग तस्करी और आतंकवाद से संबंधित आरोपों में मुकदमा चल रहा है. 

ये भी पढ़ें- भारत के कंधे पर गोली रखकर चलाना चाहता है अमेरिका? चीन को घेरने के लिए नई दिल्ली का लिया सहारा; क्या है ट्रंप का प्लान 

डेल्सी रोड्रिगेज ने संभाली सत्ता 

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की पराष्ट्रपति रहीं डेल्सी रोड्रिगेज ने सत्ता संभाली. उन्होंने 5 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला. डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करने की बात कही है. उन्होंने इसे दोनों राष्ट्रों के संबंधों पर एक दाग बताया और कहा कि इस मामले को कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन