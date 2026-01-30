'संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे...,' पीएम मोदी ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा?

India-Venezuela Relations: पीएम मोदी ने शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की. इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भारत-वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की. बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका की ओर से पकड़े जाने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी.

पीएम मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज के बीच बातचीत

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा,' उन्होंने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात की. दोनों ने मिलकर सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत और विस्तारित करने पर सहमति जताई है और भविष्य में भारत-वेनेजुएला संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया.'

Spoke with Acting President of Venezuela, Ms. Delcy Rodríguez. We agreed to further deepen and expand our bilateral partnership in all areas, with a shared vision of taking India-Venezuela relations to new heights in the years ahead. @delcyrodriguezv
— Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2026

बता दें कि इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने 4 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर हुए घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की थी.

मादुरो को किया गिरफ्तार

बता दें कि अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो समेत उनकी पत्नी की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था. खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि अमेरिकी सुरक्षाबलों ने न केवल मादुरो को गिरफ्तार किया बल्कि उन्हें अमेरिका भी ला गए थे. उनपर न्यूयॉर्क में ड्रग तस्करी और आतंकवाद से संबंधित आरोपों में मुकदमा चल रहा है.

डेल्सी रोड्रिगेज ने संभाली सत्ता

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की पराष्ट्रपति रहीं डेल्सी रोड्रिगेज ने सत्ता संभाली. उन्होंने 5 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला. डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करने की बात कही है. उन्होंने इसे दोनों राष्ट्रों के संबंधों पर एक दाग बताया और कहा कि इस मामले को कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए.