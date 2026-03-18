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पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, जंग के बीच अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?


PM Modi Talks With Kuwait Crown Prince: ईरान की ओर से जारी हमलों के बीच पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबा से बातचीत की. उन्होंने इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की. पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में जंग शुरू होने के बाद से अबतक कई खाड़ी देशों के नेताओं को फोन मिलाया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 18, 2026, 07:36 PM IST
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पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, जंग के बीच अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?

Middle East War: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पीएम मोदी ने बुधवार ( 18 मार्च 2026) को कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबा से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति को लेकर चर्चा की. इस बातचीत की जानकारी पीएम मोदी ने अपने 'X'अकाउंट पर शेयर की है. बता दें कि पीएम मोदी जंग के बीच ईरान-कुवैत समेत अन्य खाड़ी देशों के नेताओं से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं. 

कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत 

पीएम मोदी ने अपने 'X 'हैंडल पर लिखा,' शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह से बात की और उन्हें ईद के आगामी त्योहार की शुभकामनाएं दीं, हमने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर विचार-विमर्श किया और हाल के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की.

हमने कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की निंदा को दोहराया. होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.' पीएम ने आगे लिखा,' हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर राजनयिक संपर्क आवश्यक है. मैंने कुवैत में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.'    

ये भी पढ़ें- जंग के बीच पीएम मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर की चर्चा 

 

जंग के बीच खाड़ी देश के नेताओं को मिलाया फोन

पीएम मोदी ने 28 फरवरी 2026 से ईरान-इजरायल के बीच शुरू हुए तनाव के बाद से अबतक 8 प्रमुख खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से क्षेत्र में शांति बहाली, भारतीयों की सुरक्षा और एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने पर चर्चा की. पीएम अबतक UAE के  राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ओमान के सुल्तान और पीएम हैथम बिन तारिक, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-सबाह, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बातचीत कर चुके हैं.  

ये भी पढ़ें- ऊर्जा सुरक्षा, मजबूत सैन्य तैयारी और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से 10 बड़े सबक, इन्हें गांठ बांध लिया तो अभेद बन जाएगा भारत का किला  

 

किन मुद्दों पर की बातचीत?

पीएम मोदी ने खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन नेताओं से सीधे संपर्क किया. इसके अलावा उन्होंने UAE के साथ बातचीत में होर्मुज जलडमरूमध्य जलमार्ग के जरिए सुरक्षित और फ्री शिपिं सुनिश्चित करने पर सहमति बनाई. पीएम मोदी ने सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए इस तनाव को सुलझाने का आग्रह किया है. बता दें कि पीएम मोदी जंग से पहले भी खाड़ी देशों के कई नेताओं से लगातार संपर्क में रह चुके हैं. वह ऊर्जा सुरक्षा और भारत में इनवेस्टमेंट को लेकर UAE, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे कई देशों के साथ लगातार फोन पर बातचीत कर चुके हैं. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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