पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, जंग के बीच अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?

Middle East War: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पीएम मोदी ने बुधवार ( 18 मार्च 2026) को कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबा से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति को लेकर चर्चा की. इस बातचीत की जानकारी पीएम मोदी ने अपने 'X'अकाउंट पर शेयर की है. बता दें कि पीएम मोदी जंग के बीच ईरान-कुवैत समेत अन्य खाड़ी देशों के नेताओं से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं.

कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत

पीएम मोदी ने अपने 'X 'हैंडल पर लिखा,' शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह से बात की और उन्हें ईद के आगामी त्योहार की शुभकामनाएं दीं, हमने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर विचार-विमर्श किया और हाल के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की.

Spoke with HH Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, Crown Prince of Kuwait and conveyed greetings on the upcoming festival of Eid. Add Zee News as a Preferred Source We exchanged views on the evolving situation in West Asia and shared concerns over recent developments. Reiterated India’s… — Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2026

हमने कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की निंदा को दोहराया. होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.' पीएम ने आगे लिखा,' हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर राजनयिक संपर्क आवश्यक है. मैंने कुवैत में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.'

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जंग के बीच खाड़ी देश के नेताओं को मिलाया फोन

पीएम मोदी ने 28 फरवरी 2026 से ईरान-इजरायल के बीच शुरू हुए तनाव के बाद से अबतक 8 प्रमुख खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से क्षेत्र में शांति बहाली, भारतीयों की सुरक्षा और एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने पर चर्चा की. पीएम अबतक UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ओमान के सुल्तान और पीएम हैथम बिन तारिक, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-सबाह, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बातचीत कर चुके हैं.

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किन मुद्दों पर की बातचीत?

पीएम मोदी ने खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन नेताओं से सीधे संपर्क किया. इसके अलावा उन्होंने UAE के साथ बातचीत में होर्मुज जलडमरूमध्य जलमार्ग के जरिए सुरक्षित और फ्री शिपिं सुनिश्चित करने पर सहमति बनाई. पीएम मोदी ने सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए इस तनाव को सुलझाने का आग्रह किया है. बता दें कि पीएम मोदी जंग से पहले भी खाड़ी देशों के कई नेताओं से लगातार संपर्क में रह चुके हैं. वह ऊर्जा सुरक्षा और भारत में इनवेस्टमेंट को लेकर UAE, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे कई देशों के साथ लगातार फोन पर बातचीत कर चुके हैं.