Narendra Modi: दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हमला बोला और कहा कि अब पानी भारत के काम आएगा. बैठक में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया.
Narendra Modi: दिल्ली में संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया. इस दौरान एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का औपचारिक परिचय कराया गया और पीएम मोदी ने उन्हें सम्मानित भी किया. बैठक में राधाकृष्णन ने सांसदों से मुलाकात की.
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए भारत का हक का पानी पाकिस्तान चला गया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब केंद्र सरकार के फैसलों से यह पानी भारत के ही काम आएगा और जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को इसका सीधा फायदा मिलेगा.
इंडस वाटर ट्रीटी पर कांग्रेस को घेरा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि कांग्रेस की गलतियों के चलते भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान पहुंचता रहा. उन्होंने कहा कि अब सरकार की कोशिशों से यह पानी देश के किसानों और राज्यों को मिलेगा. प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक के किसानों को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने इसे देशहित में लिया गया बड़ा कदम बताया.
प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था पर बोले
बैठक में प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था पर भी बात की. उन्होंने कहा कि आज भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया इसकी सराहना कर रही है. पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वे विकास के कामकाज की जानकारी जनता तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि भारत की आर्थिक प्रगति किस तरह उनकी जिंदगी आसान बना रही है.
NDA की ओर से राधाकृष्णन का नामांकन तय
इसी बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया. रिजिजू ने कहा कि राधाकृष्णन का जीवन बेहद सरल और बेदाग रहा है. महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रह चुके राधाकृष्णन के नाम की सभी दलों ने गर्मजोशी से सराहना की. सांसदों ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतनी साफ छवि वाले नेता को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया.
कल होगा नामांकन
पीएम मोदी ने सभी सहयोगी दलों से अपील की कि वे राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को विपक्ष में भी सर्वसम्मति से समर्थन दिलाने की कोशिश करें. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार विपक्षी दलों से बातचीत कर रहे हैं. मंगलवार सुबह 11 बजे राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करेंगे. इसके लिए चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. हर सेट पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सांसदों के हस्ताक्षर होंगे. पहले सेट में प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावक होंगे, जबकि अन्य सेटों में केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सांसदों के हस्ताक्षर रहेंगे.
