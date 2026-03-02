जंग के बीच PM मोदी ने नेतन्याहू सहित मिडिल ईस्ट की इन दिग्गजों से की बात, भारतीयों को निकालने का बना लिया फुलप्रूफ प्लान

ईरान और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट इस समय भीषण संघर्ष की आग में घिरा हुआ है. पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है और हालात तेजी से बदल रहे हैं. इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं. जवाब में ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए इजरायल के साथ-साथ यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत जैसे देशों को निशाना बनाकर बड़े हमले किए हैं. पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता और भय का माहौल है. इस बीच पीएम मोदी ने जंग फंसे भारतीयों को खाड़ी देशों से निकालने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं. पीएम मोदी ने जॉर्डन के राजा और बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफ़ा सहित मिडिल ईस्ट के कई दिग्गजों से बात की.

मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात के बीच भारत ने सक्रिय कूटनीतिक पहल शुरू कर दी है. पीएम मोदी ने आज बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफ़ा से टेलीफोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय स्थिति और शांति बहाली के प्रयासों पर चर्चा हुई. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की. इस बातचीत में मौजूदा हालात, क्षेत्रीय स्थिरता और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया.

युद्ध में फंसे भारतीयों पर पीएम मोदी की नजर

भारत की ओर से यह संदेश साफ है कि वह क्षेत्र में शांति, स्थिरता और संवाद के जरिए समाधान का पक्षधर है. मौजूदा संकट के बीच भारत लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय साझेदार देशों के साथ समन्वय बनाए हुए है. पीएम मोदी ने हालिया घटनाक्रम पर चिंता जताई है और उन्होंने इस दौरान दोनों देशों में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई को लेकर भी विस्तार से चर्चा की. बताया जा रहा है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने और संघर्ष की स्थिति बनने के बाद से ही पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

संवाद और कूटनीति के जरिए निकलता है रास्ता

पीएम मोदी लगातार खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के संपर्क में रहकर स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां रह रहे भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें. सरकार का फोकस इस समय दो मोर्चों पर है एक तरफ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की अपील, और दूसरी तरफ विदेशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा. सूत्रों के मुताबिक, भारत ने साफ किया है कि वह संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान का समर्थन करता है.

रविवार को नेतन्याहू से भी की थी बात

रविवार, 1 मार्च को प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अहम कूटनीतिक पहल की. उन्होंने सबसे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की थी इस दौरान भारत की ओर से साफ संदेश दिया गया कि क्षेत्र में जारी दुश्मनी और टकराव को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि मौजूदा हालात में संवाद और संयम ही आगे का रास्ता है. इसके साथ ही उन्होंने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई का विशेष ध्यान रखने के लिए राष्ट्रपति अल नाहयान का आभार भी व्यक्त किया. यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में हालात संवेदनशील बने हुए हैं और वैश्विक स्तर पर शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं.