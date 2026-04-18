Women Reservation: विपक्ष की जमकर उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने जता दिए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट

PM Modi Speech: पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं होने को लेकर दुख जताया. लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे का इरादा भी जाहिर कर दिया.

'हर रुकावट को करेंगे खत्म'

उन्होंने कहा, आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो. लेकिन मैं जानता हूं, देश की 100 परसेंट नारीशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है. मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करेंगे.

पीएम मोदी ने कहा, आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया. उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया। मैं इसके लिए सभी माताओं-बहनों से माफी मांगता हूं.

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'हमारे लिए देशहित सबसे ऊपर'

उन्होंने कहा, हम देशहित को सबसे ऊपर मानते हैं. लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दलहित सब कुछ हो जाता है, दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को, देशहित को... इसका खामियाजा उठाना पड़ता है. इस बार भी यही हुआ है. कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है.

पीएम मोदी ने कहा, नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती. इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी. संसद में नारीशक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, वे लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं.

'हर घटना पर नजर रख रही नारी'

विपक्ष को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा, विपक्षी भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है. वो उनकी मंशा भाप रही हैं और सच्चाई भी जान चुकी है. जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था. इसलिए महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी.

पीएम मोदी ने कहा, 'नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से कुछ छीनने का नहीं था, नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था. ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था.'

'देश के सामने कर दी भ्रूण हत्या'

PM ने कहा, 'नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है. नारी शक्ति वंदन संशोधन सभी राज्यों की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था. ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को ज्यादा ताकत देने की कोशिश थी. सब राज्यों की समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी. लेकिन इस प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है. कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, DMK जैसे दल इस भ्रूण हत्या के जिम्मेदार हैं.

नारीशक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है- इन परिवारवादी पार्टियों का डर! अगर महिलाएं सशक्त हो गईं, तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा. ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें.

विपक्षी पार्टियां लगातार बोल रहीं झूठ

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि वह और उसके सहयोगी दल परिसीमन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं. ये लोग विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं क्योंकि बांटो और राज करो ये राजनीति कांग्रेस अंग्रेजों से विरासत में सीखकर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है.

उन्होंने आगे कहा, महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात साबित कर दी है कि कांग्रेस, एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है. कांग्रेस के एंटी रिफॉर्म रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है. कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल-प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है.