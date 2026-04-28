'जनता ने सुशासन की राजनीति को चुना...', गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत पर गदगद PM मोदी, वोटर्स का जताया आभार

Gujarat Local Body Election Result 2026: गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन के साथ बड़ी जीत हासिल की है. बता दें कि पार्टी ने राज्य की सभी 15 नगर निगमों में अपना कब्जा जमाया है. वहीं जिला पंचायत, तालुका पंचायतों और नगरपालिकाओं में भी भाजपा ने अच्छा-खासा प्रदर्शन किया है. इसको लेकर पीएम मोदी ने भी खुशी जताते हुए वोटर्स को धन्यवाद दिया. उन्होंने बैक टू बैक 2 पोस्ट के साथ गुजरात नगर निगम चुनावों में भाजपा के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर जनता का आभार जताया.

कार्यकर्ताओं को किया धन्यवाद

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' में अपने पहले पोस्ट में लिखा,' गुजरात और भाजपा के बीच संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं. राज्य भर में हुए महानगरपालिका, नगरपालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में मिली शानदार जीत के लिए गुजरात की जनता का आभार. राज्य सरकार के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए जनता ने सुशासन की राजनीति को चुना है. उन्होंने सालों से भाजपा की मेहनत को सराहा है. मैं गुजरात की जनता को आश्वस्त करता हूं कि हम आने वाले समय में और भी अधिक मेहनत करेंगे और गुजरात को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.'

The bond between Gujarat and the BJP gets even stronger! Add Zee News as a Preferred Source Gratitude to the people of Gujarat for a sweeping mandate in the Mahanagarpalika, Nagarpalika, Taluka Panchayat and Zilla Panchayat elections held across the state. The people have voted for politics of good governance,… — Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026

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पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए आगे लिखा,' मैं गुजरात भाजपा कार्यकर्ताओं के विशाल परिवार को जमीनी स्तर पर उनके प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं. वे हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करते रहे हैं. यही कारण है कि हमारी पार्टी बार-बार गुजरात की पसंदीदा पार्टी रही है.

जनता का जताया आभार

पीएम मोदी ने अपने अगले पोस्ट में लिखा,' गुजरात और भाजपा के बीच संबंध अब और भी गहरे और अटूट हो गए हैं. राज्य भर में हुए नगर निगम, नगरपालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में भाजपा को मिले भारी जनसमर्थन और समर्थन के लिए मैं गुजरात की जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. राज्य सरकार के जन-केंद्रित और डेवलपमेंट ऑरियंटेड वर्क को मान्यता देते हुए, गुजरात की जनता ने एक बार फिर सुशासन की राजनीति में अपना विश्वास जताया है. ये परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जनता ने भाजपा द्वारा सालों से किए गए अथक प्रयासों को अपना हार्दिक आशीर्वाद दिया है.

ગુજરાત અને ભારતીય જનતા પાર્ટી વચ્ચેનો સંબંધ હવે વધુ ગાઢ અને અખંડ બન્યો છે! રાજ્યભરમાં યોજાયેલી મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં ભાજપને મળેલા પ્રચંડ જનસમર્થન અને જનાદેશ બદલ ગુજરાતની જનતાનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. રાજ્ય સરકારના… — Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026

पीएम ने आगे लिखा,' मैं गुजरात की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में हम और भी अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करेंगे और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे.'

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चुनाव का परिणाम

बता दें कि गुजरात में बीते रविवार ( 26 अप्रैल 2026) को 15 नगर निगमों, 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों और 84 नगरपालिकाओं के लिए मतदान हुए थे, जिसके नतीजे आज जारी हुए. चुनाव में भाजपा ने नगर निगमों की पूरी सीट पर परचम लहराया तो वहीं 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों और 34 जिला पंचायतों में जीत हासिल की है. भाजपा ने कुल 9992 सीटों में से 6161 पर जीत हासिल की है. आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसने चुनाव में 380 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1315 सीटें आई हैं.