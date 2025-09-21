PM मोदी की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों युवाओं को रोजगार!

PM Modi Generates 20 Million Employment for Youth: पीएम मोदी के इन योजनाओं के ऐलान के बाद भारत समुद्री इलाकों में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा. वहीं इन परियोजनाओं से देश के लगभग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.
PM Modi Inaugrate Three New Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नए आयाम गढ़ते हुए नजर आ रहा है. एक ओर जहां अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने की साजिश की है तो वहीं H1B वीजा को लेकर नया फरमान जारी कर अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश की है लेकिन भारत इन सब से डरने और झुकने वाला नहीं है. इसी बीच पीएम मोदी ने शनिवार (20 सितंबर) को शिप बिल्डिंग सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीन बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है.
पीएम मोदी के इन योजनाओं के ऐलान के बाद भारत समुद्री इलाकों में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा. वहीं इन परियोजनाओं से देश के लगभग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. अमेरिका से मिल रही टैरिफ और H-1B वीजा की चुनौतियों के बीच पीएम मोदी ने भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और शिप बिल्डिंग सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए तीन बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है. इसके पहले शनिवार को पीएम मोदी ने भारत की अन्य देशों पर निर्भरता को अन्य देशों को भारत का बड़ा दुश्मन बताया है.
चिप हो या शिप हमें भारत में ही बनाने होंगेः पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, 'चिप हो या शिप...हमें भारत में ही बनाने होंगे.' पीएम मोदी ने गुजरात में भावनगर के गांधी मैदान में ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. इस दौरान पीएम मोदी ने कुल 34,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया. शिप बिल्डिंग सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने 70 हजार करोड़ की तीन योजनाओं की घोषणा की है.
समुद्री जहाज बनाने में भारत का कौन सा स्थान
आपको बता दें कि अभी भारत शिपबिल्डिंग और समुद्री जहाज की ओनरशिप के मामले में दुनिया में 16वें स्थान पर है. भारत के पास मौजूद कुल शिप में से महज 7 फीसदी शिप ही भारत की बनीं हुई शिप हैं. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीते दिनों में भारतीय शिप को लेकर आंकड़ा तेजी से नीचे गिरा है. भारतीय जहाजों की संख्या में तेजी से गिरावट आही है. ऐसे में पीएम मोदी ने भविष्य में देश को इस सेक्टर में भी तैयार करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं. पीएम मोदी ने ऐसे बातों की तैयारी के लिए ये तीनों परियोजनाएं शुरू की हैं.
