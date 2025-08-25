गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, कई आधुनिक प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन

PM Modi Gujarat Projects Inaugration: पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे में प्रदेश को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं. इस दौरान वह 5,400 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे.
Trending Photos
PM Modi Gujarat Visit: पीएम मोदी सोमवार 25 अगस्त 2025 से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं. इस दौरान वह 5,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. ये परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' की सोच को बढ़ाने वाली शहरी विकास, ऊर्जा, परिवहन और ग्रीन मॉबिलिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं. आज पीएम मोदी अहमदाबाद के खोडलधाम ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. इससे पहले वे गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा वितरण और सर्विस डिलीवरी को मॉडर्न बनाने वाले कई प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को दिखाएंगे हरी झंडी
पीएम मोदी इसके बाद 26 अगस्त 2025 को हंसलपुर जाएंगे, जहां वे सुजुकी की पहली वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) e VITARA को हरी झंडी दिखाएंगे. इसे यूरोप और जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इसे मेक इन इंडिया की सफलता का बड़ा उदाहरण बताया. इसके अलावा पीएम TDS लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन करेंगे. यह प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का जॉइंट वेंचर है. अब बैटरी मूल्य का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा.
ये भी पढ़ें- 'पति की बेरोजगारी पर ताने मारना मानसिक क्रूरता....', तलाक को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
1,400 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन
इसके अलावा पीएम रेलवे सेक्टर में 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं में महेसाणा-पालनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और यात्री समेत मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे. इससे लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और औद्योगिक पहुंच में सुधार होगा. सड़क परियोजनाओं में विरमगाम–खुड़ाद–रामपुरा रोड का चौड़ीकरण, नए वाहन अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज शामिल हैं, जो इंडस्ट्रीयल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देंगे.
ये भी पढ़ें- बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई सबसे ज्यादा आलोचना
पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परियोजनाएं
पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने के लिए अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर में1,000 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू की जाएंगी. शहरी विकास के तहत PMY (U) के अंतर्गत झुग्गी पुनर्वास, सरदार पटेल रिंग रोड का चौड़ीकरण और एडवांस सीवरेज और वॉटर मैनेजमेंट सिस्टम की नींव रखी जाएगी. प्रशासनिक सुधारों में अहमदाबाद में नया स्टांप्स, रजिस्ट्रेशन भवन और गांधीनगर में राज्य स्तरीय डेटा स्टोरेज सेंटर शामिल हैं, जो डिजिटल गवर्नेंस और डेटा सुरक्षा को मजबूत करेंगे.
FAQ
पीएम मोदी कितनी राशि की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे?
पीएम मोदी गुजरात में 5,400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.
e VITARA क्या है?
e VITARA सुजुकी की पहली वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV), जिसे 100+ देशों में निर्यात किया जाएगा.
TDS बैटरी प्लांट क्या है?
टोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उपक्रम है, जहां हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का स्थानीय उत्पादन शुरू होगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.