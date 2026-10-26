/AI से स्पेस और हेल्थ तक महामंथन: दिल्ली में कल से साइंस-इनोवेशन का कुंभ, उद्घाटन भाषण देंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026' का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर पीएम मोदी देशभर और विदेश से आए वैज्ञानिकों और दिग्गजों को संबोधित भी करेंगे. 27 से 29 अक्टूबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में टॉप साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और स्टार्टअप्स एक ही छत के नीचे इकट्ठा होकर भारत के तकनीकी भविष्य का रोडमैप तैयार करेंगे.
इस तीन दिन के महामंथन में कुल 12 अलग-अलग थीम्स पर गहरी चर्चा होगी. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज जैसे भविष्य से जुड़े अहम विषय शामिल हैं. इस पूरे सेशन का मुख्य मकसद यह तय करना है कि हमारे वैज्ञानिक जो रिसर्च लैब में कर रहे हैं, उसका सीधा फायदा आम जिंदगी और देश के विकास में कैसे इस्तेमाल किया जाए.
कॉन्क्लेव में एक भव्य टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन भी लगाई जा रही है, जिसमें लगभग 150 डीप-टेक स्टार्टअप्स अपने अनोखे प्रोडक्ट्स और समाधान पेश करेंगे.
इस सम्मेलन में 3 नोबेल प्राइज विजेता और कई नामी वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं. इनमें प्रोफेसर जोआखिम फ्रैंक, सर रिचर्ड जे रॉबर्ट्स और प्रोफेसर कोस्त्या नोवोसेलोव जैसी बड़ी हस्तियां हैं. खास बात यह है कि दूसरे दिन से यह एग्जीबिशन आम जनता के लिए भी खोल दी जाएगी.
विजिटर्स और युवाओं को जोड़ने के लिए यहां ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), वर्चुअल रियलिटी (VR), इन्फॉर्मेशन कियोस्क और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज का भी सहारा लिया जाएगा. इसके साथ ही 'ग्लोबल कनेक्ट नेटवर्किंग' पहल के जरिए दुनिया भर के 300 से ज्यादा विशेषज्ञ यह तय करेंगे कि नई खोजों को तेजी से लैब से निकालकर बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए.