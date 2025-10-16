आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ, कहां-कहां लगेगा इतना पैसा

PM Modi in Andhra Pradesh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आंध्र प्रदेश में लगभग 13430 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं उद्योग, बिजली संचरण, सड़क, रेलवे, रक्षा निर्माण और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं. कुरनूल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी इन परियोजनाओं का औपचारिक शुभारंभ करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री को 'सुपर जीएसटी–सुपर सेविंग' थीम वाले राज्य सरकार के जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है.

कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम, श्रीशैलम (नंद्याल जिला) में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर श्री शिवाजी स्पूर्ति केंद्र का दौरा करेंगे. इसके बाद वे कुरनूल जाएंगे, जहां वे 2880 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली कुरनूल-III पूलिंग स्टेशन पर ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास करेंगे. इसमें 765 केवी डबल-सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और 6000 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जोड़ने की योजना है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर संचरण को बढ़ावा मिलेगा.

एक लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री कुरनूल में ओरवकल औद्योगिक क्षेत्र और कडपा में कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र का भी शिलान्यास करेंगे. एनआईसीडीआईटी और एपीआईआईसी के जरिए संयुक्त रूप से विकसित इन दोनों बहु-क्षेत्रीय औद्योगिक हब पर 4920 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा. प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और 'वॉक-टू-वर्क' अवधारणा वाले ये हब लगभग 21000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेंगे और एक लाख रोजगार सृजित करने की उम्मीद है.

विशाखापत्तनम में जाम होगा कम

सड़क क्षेत्र में प्रधानमंत्री 960 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले छह लेन वाले सब्बावरम-शीलानगर ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे, जो विशाखापत्तनम में जाम कम करेगा और व्यापार को सुगम बनाएगा. साथ ही 1140 करोड़ रुपये की छह सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे राज्य में संपर्क और सुरक्षा में सुधार होगा.

यह भी पढ़ें:

पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश कुमार

1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाएं

रेलवे क्षेत्र में वे 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और समर्पण करेंगे. इनमें कोट्टावलसा–विजयनगरम चौथी रेलवे लाइन, पेंदुर्ति–सिंहाचलम नॉर्थ के बीच रेल फ्लाईओवर, कोट्टावलसा–बोड्डावारा सेक्शन और शिमिलिगुड़ा–गोरापुर सेक्शन का दोहरीकरण शामिल है.

श्रीकाकुलम–अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी 1730 करोड़ रुपये की लागत से बनी जीएआईएल की श्रीकाकुलम–अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे. यह पाइपलाइन आंध्र प्रदेश के 124 किमी और ओडिशा के 298 किमी क्षेत्र को जोड़ती है. इसके अलावा वे चित्तूर में इंडियन ऑयल के 200 करोड़ रुपये की लागत से बने 60 टीएमटीपीए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो सात जिलों के 7.2 लाख उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति करेगा.

स्थानीय स्तर पर रोजगार

रक्षा निर्माण क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृष्णा जिले के निम्मलूर में 360 करोड़ रुपये की लागत से बने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एडवांस्ड नाइट विजन प्रोडक्ट्स फैक्ट्री का राष्ट्र को समर्पण करेंगे. यह सुविधा भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम तैयार करेगी, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

(इनपुट-आईएएनएस)