भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! PM मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, देखिए पूरा शेड्यूल

PM Modi Bhutan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान के दो दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे. अपने इस दौरे के दौरान वे भूटान सरकार की तरफ से आयोजित किए जा रहे 'ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल' में हिस्सा लेंगे. यह आयोजन विश्व शांति और मानवता के कल्याण के मकसद से किया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से विशेष शाही भेंट का अवसर मिलेगा.

मुलाकात के दौरान दोनों नेता मिलकर 1020 मेगावाट पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे. यह परियोजना भारत और भूटान की साझेदारी में तैयार की गई है और दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग को नई दिशा देगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के 70वें जन्मोत्सव के समारोह में भी शामिल होंगे. यह मौका भूटान के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री त्सेरिंग टोबगे से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे.

मठ में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी

इस दौरे का एक और अहम पहलू यह है कि यह भूटान में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों (Sacred Piprahwa Relics) के प्रदर्शन के समय पर हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी इन अवशेषों के दर्शन के लिए थिम्फू में मौजूद ताशीछोजोग मठ जाएंगे और पूजा-अर्चना करेंगे. यह आयोजन भारत और भूटान की साझा आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है.

दोनों देशों के बीच बढ़ रहा सहयोग

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा दोनों देशों के बीच अनुकरणीय साझेदारी को और गहराई देगा. भारत और भूटान के रिश्ते आपसी भरोसे, सद्भाव और सांस्कृतिक एकता पर आधारित हैं. दोनों देशों के बीच आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है.

बेहद खास है पीएम मोदी का दौरा

भूटान में भारत के राजदूत संदीप आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत खास है क्योंकि यह ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल और चौथे राजा के जन्मोत्सव, दोनों के साथ मेल खा रहा है. उन्होंने कहा,'यह आयोजन भूटान में पहली बार हो रहा है, जिसमें विश्व शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है. प्रधानमंत्री मोदी भी इस विशेष अवसर पर भूटान के नेताओं के साथ शामिल होंगे.'

भूटान के मंत्री ने क्या कहा?

भूटान के मंत्री ल्योनपो जेम शेरिंग ने कहा कि चूंकि भारत और भूटान एक-दूसरे को जानते हैं, हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान की शाही सरकार ने प्रार्थना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. शेरिंग कहते हैं कि आप हर जगह जंग, अकाल और भारी विनाश देख रहे हैं, इसलिए भूटान के राजा, एक धर्म राजा होने के नाते, निश्चित रूप से शांति को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं. दुनिया भर के सभी संप्रदायों को यहां बुलाया गया है और हर दिन सभी अपनी-अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस प्रार्थना समारोह के दौरान नरेंद्र मोदी का हमारे साथ होना ही देश के लिए ऊर्जा का संचार है.