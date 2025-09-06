बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेंगे पीएम मोदी, पीड़ितों से मिलकर करेंगे हालत की समीक्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे. पीएम मोदी खुद मौके पर पहुंचकर खुद ही इलाके का जायजा लेंगे. इसी के साथ प्रधानमंत्री बाढ़ से प्रभावित लोगों से सीधी मुलाकात भी करेंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:27 AM IST
PM Modi to visit flood-affected states:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे. पीएम मोदी खुद मौके पर पहुंचकर खुद ही इलाके का जायजा लेंगे. इसी के साथ प्रधानमंत्री बाढ़ से प्रभावित लोगों से सीधी मुलाकात भी करेंगे. आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) खुद बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए है. केंद्र के अधिकारियों और राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर जरूरी कदम उठाएंगे जाएंगे. केंद्र सरकार प्राकतिक आपदा की इस घड़ी में सभी राज्यों के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ी है.

इन राज्यों में टूटा कुदरत का कहर

सरकारी सूत्रों ने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे. पंजाब और जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से जान-माल का नुकसान हुआ है. वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान से जूझ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जापान और चीन की यात्रा से लौटने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की थी. केंद्र बाढ़ प्रभावित राज्यों की सहायता कर रहा है और बचाव एवं राहत कार्यों में मदद कर रहा है.

मौतों का आंकड़ा बढ़ा कई लापता

पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 43 हो गई. एम्स दिल्ली द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में एक विशेष चिकित्सा दल भेजने के साथ ही बचाव और राहत प्रयासों को तेज कर दिया गया है. सूचना और जनसंपर्क विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार, अमृतसर (5), बरनाला (5), बठिंडा (4), फाजिल्का (1), फिरोजपुर (1), गुरदासपुर (2), होशियारपुर (7), मनसा (3), पठानकोट (6), पटियाला (1), रूपनगर (1), संगरूर (1) और एसएएस नगर (2) और लुधियाना (4) में मौतें हुई हैं. कई लोग लापता है.  

ये भी पढ़ें-  टाइम बम पर बैठा जम्मू-कश्मीर? वैज्ञानिकों ने बताए वो इलाके, जहां 'वाटर' बम से मौत का खतरा ज्यादा  

केंद्र सरकार कर रही मदद

दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने राज्य और उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिकित्सा और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों की टीम भेजी है. गृह मंत्री अमित शाह जम्मू का दौरा करके नुकसान का जायजा ले चुके हैं. शाह ने जम्मू के मंगू चक गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की थी. अमित शाह ने बिक्रम चौक स्थित तवी पुल, शिव मंदिर और जम्मू में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए घरों का निरीक्षण किया था. दौरे के बाद, गृह मंत्री ने ताजा हालातों की समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी. अब प्रधानमंत्री बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने जा रहे हैं. 

FAQ

सवाल- हालात कैसे हैं?
जवाब- जनजीवन बुरी तरह अस्तव्यस्त है. मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के सारे रिकॉर्ड टूट से गए हैं

सवाल- राहत और बचाव कार्यों की स्थिति क्या है?
जवाब- केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां मिलजुल कर लोगों को बचाने का काम कर रही हैं.

(इनपुट: ANI)

;