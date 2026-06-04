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क्यों खास है सूरत का वो टैंक प्लांट, जहां जाएंगे पीएम मोदी, रक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान?

पीएम मोदी 05 जून 2026 को सूरत के लार्सन एंड टुब्रो (L&T) हजीरा प्लांट का दौरा करेंगे. यह प्लांट रक्षा और भारी इंजीनियरिंग परियोजनाओं का प्रमुख केंद्र है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा प्लांट की प्रगति को प्रोत्साहित करेगा. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 04, 2026, 04:11 PM IST
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क्यों खास है सूरत का वो टैंक प्लांट, जहां जाएंगे पीएम मोदी, रक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान?

PM Modi Larsen & Tubro's Hazira plant Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (05 जून) को गुजरात के सूरत के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के हजीरा प्लांट भी जाएंगे. इससे पहले साल 2019 में पीएम मोदी ने इस प्लांट का दौरा किया था. यह प्लांट स्वदेशी रक्षा उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में काफी अहम माना जाता रहा है. 

दरअसल, L&T का हजीरा प्लांट एक अत्याधुनिक औद्योगिक परिसर है. यह रक्षा और भारी इंजीनियरिंग परियोजनाओं का प्रमुख केंद्र भी है. साल 2020 जनवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस प्लांट का दौरा किया था. दोनों नेताओं के दौरे के दौरान उन्हें K-9 थंडर दिखाया गया था. बता दें कि K-9 थंडर  को भारतीय सेना में K-9 वज्र के नाम से जाना जाता है.  

क्यों जरूरी है हजीरा प्लांट? 

गुजरात के सूरत स्थित L&T हजीरा प्लांट देश में ट्रैक्ड आर्मर्ड वाहनों का सबसे अधिक और बड़ा उत्पादक है. K-9 वज्र तोप भी इसी प्लांट में निर्मित है, जो पहला ट्रैक्ड मीडियम आर्टिलरी गन था. भारतीय सेना को अभी तक 100 तोपें डिलीवर हो चुकी हैं, जो यहां पर बनाई गई हैं. इन तोपों को पूर्वी लद्दाख के ऊचांई वाले इलाकों में LAC पर तैनात किया गया है. वर्तमान में सरकार ने 100 अतिरिक्त तोपों का ऑर्डर भी मंजूर किया है, जिसका निर्माण इसी इकाई में होगा. 

प्लांट से कौन-कौने से रक्षा उपकरण निर्मित? 

L&T हजीरा प्लांट ने हाल में ही उस वक्त पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, जब AM Naik Heavy Engineering Complex से जोरावर लाइट टैंक का पहला प्रोटाइप रोल आउट हुआ था. सबसे खास बात रही कि यह टैंक केवल 19 महीने के रिकॉर्ड समय में डिजाइन किया गया और विकसित किया गया. यह टैंक काफी हल्का है और इसका इस्तेमाल ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से किया जाता है. वर्तमान में यह टैंक विभिन्न ट्रायल से गुजर रहा है. 

L&T हजीरा प्लांट की भविष्य की प्लानिंग? 

रक्षा उपकरण बनाने वाला यह प्लांट भारतीय सेना के Futuristic Infantry Combat Vehicle (FICV) कार्यक्रम की मजबूत दावेदारी भी पेश कर रहा है. यह कार्यक्रम पुरानी सोवियत मूल की BMP-2 इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को बदलने के लिए शुरू किया गया है. कंपनी की ओर से साल 2019 में पीएम मोदी के दौरे के दौरान उन्हें FICV प्रोटोटाइप्स दिखाए गए थे। इस पर अन्य कंपनियों में भी दावेदारी पेश की है, जिसमें टाटा, महिंद्रा डिफेंस, भारत फोर्ज और आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड शामिल है. 

रक्षा के क्षेत्र में भारत का भविष्य क्या है? 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है. चूंकि सरकार लगातार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रही है. यही कारण है कि हजीरा भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन केंद्रों में से एक बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा प्लांट की प्रगति को प्रोत्साहित करेगा. इसके साथ ही निजी क्षेत्र को रक्षा विनिर्माण में बढ़ती भूमिका को भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देगा. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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