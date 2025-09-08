366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल... बारिश से बदहाली के बीच कल पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल... बारिश से बदहाली के बीच कल पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी

Himachal Pradesh Rainfall Death Toll: हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बारिश के चलते आई आपदा से काफी जनहानि हुई है. इसका जायजा लेने के लिए पीएम मोदी दोनों प्रदेशों का कल मंगलवार 9 सितंबर 2025 को दौरा करने वाले हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 08, 2025, 12:17 PM IST
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल... बारिश से बदहाली के बीच कल पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी

Himachal Pradesh Heavy Rainfall: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची है. बारिश के चलते आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई लोगों की मौत हुई है. इससे जनहानि तो काफी हुई साथ ही में प्रदेश की व्यवस्था भी डगमगा गई. राज्य में अबतक आई आपदा से कुल 366 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, डूबने और वज्रपात से होने वाली मौतें भी शामिल हैं. इसके अलावा सड़क दुर्घटना में 163 लोगों की मौत हुई है. 

आपदा से करोड़ों का नुकसान
राज्य की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( SDMA) के मुताबिक आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश में पब्लिक और प्राइवेट दोनों संपत्ति को कुल 4,08,097.49 रुपये का अनुमानित नुकसान  हुआ है. इसके अलावा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसमें लोक निर्माण विभाग (PWD) को 2,51,854.8 लाख,  जल शक्ति विभाग को 1,25,492.4 लाख और पावर सेक्टर को 13,946.69 लाख का नुकसान हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 4,784 घरों को पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ दुकानों, गौशालाओं, कृषि- बागवानी फसलों और शैक्षिक समेत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान हुआ है.     

बारिश से मरे हजारों पशु-पक्षी 
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण मंडी जिले में बारिश से संबंधित 37 मौतें हुईं, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है. इसके अलावा कांगड़ा में 31, कुल्लू में 25, चंबा में 21 और शिमला में 21 मौतें हुई हैं. किन्नौर में भी 14 मौतें हुई हैं. चंबा में सड़क दुर्घटनाओं में 22 मौतें हुईं, मंडी में 22, कांगड़ा में 19, शिमला में 18 और सोलन में 19 मौतें हुईं. SDMA की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि और पशुपालन क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ है. यहां आई आपदा में अबतक 1,991 पशु और 26,955 पोल्ट्री पक्षी मारे गए. कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.   

पीएम मोदी करेंगे पंजाब-हिमाचल का दौरा 
अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बहाली का काम जारी है, लेकिन बार-बार हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते इसमें समस्या आ रही है. इसको लेकर SDMA के एक प्रवक्ता ने कहा,' लगातार बारिश के कारण मलबा हटाने और सेवाओं की बहाली में देरी हो रही है, खासकर दूरदराज की घाटियों में.' बता दें कि प्रदेश में बारिश-आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी कल मंगलवार 9 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाले हैं. इसके साथ ही वह पंजाब में बाढ़ की स्थिति का जायजा करने के लिए वहां भी पहुंचेंगे. बता दें कि पंजाब में बारिश के चलते आई भीषण बाढ़ में अबतक 48 लोगों की जान जा चुकी है. इसके चलते प्रदेश की कई हेक्टेयर जमीन और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. राज्य में लगातार NDRF, BSF, पंजाब पुलिस और कई संस्थाएं राहत और बचाव का काम कर रही है.  

FAQ 

हिमाचल प्रदेश में बारिश से अबतक कितने लोगों की मौत हुई? 
हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण आई आपदा में अबतक 366 लोगों की मौत हुई है. 

पीएम मोदी कहां का दौरा करने वाले हैं? 
पीएम मोदी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पंजाब-हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाले हैं. 

 

