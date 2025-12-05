भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष, कह दी ये बड़ी बात

PM Modi: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के साथ बैठक की. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है.
Vladimir Putin: रूसी राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं. यहां पर उन्होंने पीएम मोदी के साथ बैठक की. बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की. यूक्रेन के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं ने खुलकर बात की. बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि विश्व का कल्याण शांति मार्ग पर ही है हम सबको मिलकर शांति के राह तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा. भारत न्यूट्रल नहीं है भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है.
विश्व का कल्याण शांति मार्ग पर ही है
पीएम मोदी ने बातचीत करते हुए कहा कि यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है आपने भी समय-समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया. मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय पर चर्चा की है. विश्व का कल्याण शांति मार्ग पर ही है हम सबको मिलकर शांति के राह तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा.
भारत न्यूट्रल नहीं है
इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई है और उन्होंने जब भी विस्तार से चर्चा की तब मैंने कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है. हम शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं और इसके हर प्रयास के साथ हैं. मुझे पूरा भरोसा है हम आज कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं. भारत और रूस का आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो हम नई-नई ऊंचाईयों को प्राप्त करें.
रूसी राष्ट्रपति ने दिया धन्यवाद
इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सबसे पहले, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं यूक्रेन में हो रही घटनाओं के बारे में बहुत सारे विवरण शेयर कर सकता हूं. हम US समेत कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर एक संभावित शांतिपूर्ण बयान पर बात कर रहे हैंय इस स्थिति का समाधान ढूंढने में ध्यान देने के लिए धन्यवाद.
