ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, चीन की नहीं गलेगी दाल; त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
Advertisement
trendingNow12896468
Hindi Newsदेश

ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, चीन की नहीं गलेगी दाल; त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र

PM Modi in Gujarat: पीएम मोदी दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ट्रंप के टैरिफ पर भी कटाक्ष किया, त्योहारों से पहले लोगों से खास अपील भी की. साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, चीन की नहीं गलेगी दाल; त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र

Pm Modi Ahmedabad Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद दौरे पर हैं, इस दौरे के दौरान उन्होंने अहमदाबाद में 5400 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली जो राजनीति हो रही है, उसे भी देख रहे हैं. मैं अमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, दुकानदारों से कहूंगा, किसानों-पशुपालकों कहूंगा कि मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है. मेरी सरकार लघु उद्मियों का, किसानों का, पशुपालकों का अहित नहीं होने देगी.

पीएम की देशवासियों को सलाह

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,'यह त्योहारों का मौसम है. अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दिवाली... ये सभी त्योहार आ रहे हैं. ये हमारी संस्कृति के उत्सव हैं लेकिन ये आत्मनिर्भरता के उत्सव भी होने चाहिए. इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में एक मंत्र अपनाना होगा. हम जो भी खरीदेंगे वह 'मेड इन इंडिया' होगा, स्वदेशी होगा. मैं देश के नागरिकों से अपील करता हूं कि वे भारत में निर्मित वस्तुओं को खरीदने को प्राथमिकता दें. चाहे वह सजावटी सामान हो या उपहार, आइए हम अपने देश में निर्मित उत्पादों को चुनें. मैं व्यवसायों को दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं को बेचने से परहेज करने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूं. ये छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम हमारे देश की प्रगति और समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.'

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से कांग्रेस को बिहार चुनाव में होगा फायदा? इस पर क्या बोले अमित शाह

Add Zee News as a Preferred Source

'गुजरात दो मोहन की धरती है'

प्रधानमंत्री अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की ये धरती, दो मोहन की धरती है. एक, सुदर्शन-चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे- चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू. भारत आज सुदर्शन-चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन के दिखाए रास्ते पर चलकर निरंतर सशक्त होता जा रहा है.

कांग्रेस ने देश को दूसरे देशों पर निर्भर रखा

चरखाधारी मोहन, हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था. यहां साबरमती आश्रम है. ये आश्रम इस बात का गवाह है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया. पिछले कई वर्षों से जो दिन-रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं उनके मुंह से एक बार भी न स्वच्छता शब्द सुना होगा और न स्वदेशी शब्द सुना होगा. 60-65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा, ताकि वो सरकार में बैठे बैठे इम्पोर्ट में भी खेल कर सकें, घोटाले कर सकें लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत का आधार बना दिया है.

पहलगाम का बदला, 22 मिनट में सफाचट

पीएम मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के सिखाए सबक पर कहा कि अतातायी हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी लेकिन आज आतंकवादियों और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कहीं भी छुपे हों. दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया है, 22 मिनट ही सफाचट. ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
PM Modi
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
;