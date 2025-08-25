ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, चीन की नहीं गलेगी दाल; त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र

PM Modi in Gujarat: पीएम मोदी दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ट्रंप के टैरिफ पर भी कटाक्ष किया, त्योहारों से पहले लोगों से खास अपील भी की. साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला.
Pm Modi Ahmedabad Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद दौरे पर हैं, इस दौरे के दौरान उन्होंने अहमदाबाद में 5400 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली जो राजनीति हो रही है, उसे भी देख रहे हैं. मैं अमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, दुकानदारों से कहूंगा, किसानों-पशुपालकों कहूंगा कि मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है. मेरी सरकार लघु उद्मियों का, किसानों का, पशुपालकों का अहित नहीं होने देगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,'यह त्योहारों का मौसम है. अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दिवाली... ये सभी त्योहार आ रहे हैं. ये हमारी संस्कृति के उत्सव हैं लेकिन ये आत्मनिर्भरता के उत्सव भी होने चाहिए. इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में एक मंत्र अपनाना होगा. हम जो भी खरीदेंगे वह 'मेड इन इंडिया' होगा, स्वदेशी होगा. मैं देश के नागरिकों से अपील करता हूं कि वे भारत में निर्मित वस्तुओं को खरीदने को प्राथमिकता दें. चाहे वह सजावटी सामान हो या उपहार, आइए हम अपने देश में निर्मित उत्पादों को चुनें. मैं व्यवसायों को दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं को बेचने से परहेज करने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूं. ये छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम हमारे देश की प्रगति और समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.'
प्रधानमंत्री अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की ये धरती, दो मोहन की धरती है. एक, सुदर्शन-चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे- चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू. भारत आज सुदर्शन-चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन के दिखाए रास्ते पर चलकर निरंतर सशक्त होता जा रहा है.
चरखाधारी मोहन, हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था. यहां साबरमती आश्रम है. ये आश्रम इस बात का गवाह है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया. पिछले कई वर्षों से जो दिन-रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं उनके मुंह से एक बार भी न स्वच्छता शब्द सुना होगा और न स्वदेशी शब्द सुना होगा. 60-65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा, ताकि वो सरकार में बैठे बैठे इम्पोर्ट में भी खेल कर सकें, घोटाले कर सकें लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत का आधार बना दिया है.
पीएम मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के सिखाए सबक पर कहा कि अतातायी हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी लेकिन आज आतंकवादियों और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कहीं भी छुपे हों. दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया है, 22 मिनट ही सफाचट. ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गया है.
