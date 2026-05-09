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कौन हैं माखनलाल सरकार? सबकी निगाहें थी सुवेंदु पर, अचानक पीएम मोदी ने पैर छूकर सबको चौंकाया

Who is Makhan Lal: राजनीति और सामाजिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय रहे माखनलाल सरकार इन दिनों चर्चा में हैं. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके पैर छूने की तस्वीर सामने आने के बाद लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर माखनलाल सरकार कौन हैं

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 09, 2026, 11:37 AM IST
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कौन हैं माखनलाल सरकार (Photo - Video Grab)
कौन हैं माखनलाल सरकार (Photo - Video Grab)

पश्चिम बंगाल में थोड़ी देर में ही सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. इस दौरान मंच पर पीएम मोदी सहित बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद थे. तभी पीएम मोदी ने आगे बढ़कर एक बुजुर्ग शख्सियत के पैर छू लिए. इस तस्वीर ने पूरे देश की जनता को अचंभित कर दिया. अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर कौन है ये शख्स जिसके पीएम मोदी ने पैर छुए. तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वो बुजुर्ग शख्स कौन है जिसके पीएम मोदी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिए. 

राजनीति और सामाजिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय रहे माखनलाल सरकार इन दिनों चर्चा में हैं. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके पैर छूने की तस्वीर सामने आने के बाद लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर माखनलाल सरकार कौन हैं? और उनका राजनीतिक-सामाजिक प्रभाव कितना बड़ा है. माखनलाल सरकार को बंगाल के पुराने और सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं में गिना जाता है. उनका जुाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और जनसंघ के दौर से माना जाता है. 

कौन हैं माखनलाल सरकार?

PM मोदी ने पश्चिम बंगाल में BJP के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक, माखनलाल सरकार को सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया. 1952 में, माखनलाल सरकार को कश्मीर में उस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जब वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वहां भारतीय तिरंगा फहराने के लिए गए थे. 98 वर्ष की आयु में भी, श्री माखनलाल सरकार आजादी के बाद के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के नेताओं में से एक हैं.

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जनसंघ के शुरुआती आंदोलनों का चुनिंदा चेहरा

98 साल की उम्र में भी श्री माखनलाल सरकार भारतीय जनसंघ और शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन के उन चुनिंदा चेहरों में गिने जाते हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की राजनीति को जमीनी स्तर पर आकार देने में अहम भूमिका निभाई. साल 1952 में जब जम्मू-कश्मीर में तिरंगा फहराने को लेकर आंदोलन चल रहा था, तब वह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वहां पहुंचे थे. इसी आंदोलन के दौरान उन्हें कश्मीर में गिरफ्तार भी किया गया. उस दौर में यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता था.

बेहद कम समय में कई हजार सदस्यों को पार्टी से जोड़ा

बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ ही माखनलाल सरकार को पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्होंने बेहद कम समय में संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया. महज एक साल के भीतर उन्होंने करीब 10 हजार नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ दिया, जो उस समय बड़ी उपलब्धि मानी गई. 1981 से लगातार सात वर्षों तक उन्होंने जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया. उस दौर में बीजेपी में आमतौर पर कोई नेता दो साल से ज्यादा एक ही संगठनात्मक पद पर नहीं रहता था, लेकिन माखनलाल सरकार का लगातार सात साल तक इस जिम्मेदारी पर बने रहना उनके नेतृत्व, संगठन क्षमता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ को दर्शाता है.

आरएसएस के सबसे पुराने कार्यकर्ता

बताया जाता है कि माखनलाल ने बहुत लंबे समय तक संगठन के लिए जमीनी स्तर पर काम किया और बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने में भूमिका निभाई. उम्र के इस पड़ाव पर भी वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय माने जाते हैं और कई नेता उन्हें मार्गदर्शक की तरह सम्मान देते हैं. राजनीतिक गलियारों में माखनलाल सरकार की पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में रही है, जिन्होंने बिना किसी बड़े पद या प्रचार के संगठनात्मक काम को प्राथमिकता दी. यही वजह है कि बंगाल बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी उन्हें बेहद सम्मान देते हैं. प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक रूप से उनके पैर छूना इसी सम्मान और पुराने संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है.

बंगाल की धरती पर दशकों से संघ के लिए किया काम

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह दृश्य वायरल हुआ, लोगों के बीच माखनलाल सरकार को लेकर उत्सुकता बढ़ गई. कई यूजर्स ने इसे भारतीय राजनीतिक संस्कृति में बड़ों के सम्मान की परंपरा से जोड़कर देखा. वहीं कुछ लोगों ने इसे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान का संदेश भी बताया. हालांकि माखनलाल सरकार अक्सर सुर्खियों से दूर रहते हैं, लेकिन संगठन और विचारधारा से जुड़े लोगों के बीच उनकी पहचान काफी मजबूत मानी जाती है. बंगाल की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग उन्हें उन पुराने चेहरों में गिनते हैं, जिन्होंने दशकों तक जमीन पर रहकर काम किया और नई पीढ़ी के नेताओं को तैयार करने में योगदान दिया.

यह भी पढ़ेंः 'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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