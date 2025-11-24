Dharmendra Death News: 'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख, बताया Iconic Personality

PM Modi on Dharmendra Death​: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार (24 नवंबर) को निधन हो गया. उनके निधन की खबर सुनते ही पूरी मायानगरी में शोक की लहर दौड़ गई है. विलेपार्ले के श्मशान घाट पर उनके बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर धर्मेंद्र के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें बॉलीवुड की एक आइकॉनिक पर्सनालिटी बताया है.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'धर्मेंद्र जी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है. वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे. एक ज़बरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे. जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग किरदार अदा किए उन किरदारों ने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ. धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे. इस दुख की घड़ी में मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं. ओम शांति.'

The passing of Dharmendra Ji marks the end of an era in Indian cinema. He was an iconic film personality, a phenomenal actor who brought charm and depth to every role he played. The manner in which he played diverse roles struck a chord with countless people. Dharmendra Ji was… — Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025

लगातार बिगड़ता जा रहा था धर्मेंद्र का स्वास्थ्य

लंबे समय से बीमार चल रहे अभिनेता धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. उन्हें नियमित जांच और उपचार के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में कुछ दिनों तक इलाज के बाद उनकी स्थिति में हल्का सुधार देखा गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें परिवार के बीच देखभाल के लिए घर भेज दिया. घर पर उनकी निगरानी और इलाज के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे और कमजोर पड़ता गया. परिवार और डॉक्टरों के निरंतर प्रयासों के बावजूद उनकी हालत स्थिर नहीं हो सकी.

