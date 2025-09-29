Advertisement
खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर...पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात

भारत की एशिया कप जीतने के बाद पीएम ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की रात याद दिला दी है. जिसके जवाब में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हताश होकर कहा है कि भारत ने आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:38 PM IST
भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप मैच में भारत ने जीत हासिल की. पहलगाम हमले के बाद ये पहला मैच था, जब ये दो देश आमने-सामने थे. रविवार को एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौवीं बार खिताब अपने नाम कर लिया. जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है. 

पीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही है- भारत ने फिर से जीत दर्ज की है, हमारे क्रिकेटरों को बधाई." पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की रात याद दिला दी. जब भारत आसमान से पाकिस्तान पर बम बरसा रहा था. आतंकी संगठनों पर कार्रवाई किए बिना भारत से शांति और दोस्ती की उम्मीद करने वाले पाकिस्तान ने इसके जवाब में कहा कि भारत ने आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी है.

इसे भी पढ़ें- सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मामले की जांच करेंगे रिटायर्ड जज

शांती दूत बने ख्वाजा आसिफ

पीएम मोदी का ये बधाई संदेश पाकिस्तान को चुभ गया. भारत के खिलाफ लगातार टिप्पणियां करने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शांतिदूत बने नजर आए. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मोदी उपमहाद्वीप में क्रिकेट की संस्कृति और भावना को नष्ट कर रहे हैं, उन्होंने शांति और समस्याओं के समाधान की संभावनाओं को खत्म कर दिया है.'

मोहसिन नकवी भी बोलें

क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा है, युद्ध को खेल में घसीटना खेल भावना का अपमान करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट एक्स पर काफी पॉपुलर हुआ है. 24 घंटे से कम समय में ही इस ट्वीट को 2 करोड़ लोग देख चुके हैं और हजारों-लाखों ने प्रतिक्रिया दी है. 

ट्रॉफी लेकर भाग गए

एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी वहीं हैं जो दुबई के ग्राउंड से एशिया कप की ट्रॉफी अपने पास लेते चले गए. एशिया कप में जीत के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्राफी लेने से इनकार कर दिया था. मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

PM Modi tweet on asia cup win

