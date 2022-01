पीएम मोदी कल इस राज्य का करेंगे दौरा, जनता को देंगे तोहफा; ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार को मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर होंगे. दोनो ही राज्यों को पीएम कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को बताया था कि वह इंफाल में 4,800 करोड़ रुपये की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. अगरतला में वह महाराजा बीर बिक्रम हवाईअड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करेंगे और दो अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे.

I am eager to be among the wonderful people of Manipur and Tripura tomorrow, 4th January. During the programmes tomorrow, important development works will be dedicated to the nation. The people of both states will gain from these works. https://t.co/tPnWCTi07x

— Narendra Modi (@narendramodi) January 3, 2022