Netaji Subhash Chandra Bose की जयंती पर PM मोदी ने ट्वीट की ये खास जानकारी

नई दिल्ली: सुभाषचंद्र बोस (Subhash Chandra Bose) की 123वी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय साथियों की प्रगति और भले के लिए हमेशा डटे रहने वाले 'नेताजी' का यह देश हमेशा आभारी रहेगा. मोदी ने ट्विटर पर 1.55 मिनट का वीडियो साझा कर स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के बारे में बताया और देश की स्वतंत्रता के लिए उनके समर्पण को याद किया.

मोदी ने कहा, 'भारत, नेताजी सुभाषचंद्र बोस (Subhash Chandra Bose) की बहादुरी और उपनिवेशवाद का विरोध करने में उनके योगदान का हमेशा आभारी रहेगा. वह अपने भारतीय साथियों के विकास और भलाई के लिए हमेशा डटे रहे.'

On 23rd January 1897, Janakinath Bose wrote in his diary, “A son was born at midday.”

This son became a valorous freedom fighter and thinker who devoted his life towards one great cause- India’s freedom.

