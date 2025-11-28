PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'

PM Modi Udupi Road Show: पीएम मोदी ने उडुपी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में आतंकवादी हमलों में कई नागरिक, जिनमें कनारा समुदाय के लोग भी शामिल थे मारे गए. पहले ऐसी घटनाओं पर सरकारें चुप रहती थीं लेकिन नया भारत किसी के सामने नहीं झुकता. हम शांति स्थापित करना भी जानते हैं और उसकी रक्षा करना भी.
PM Modi Udupi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी में कई प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ तब हजारों लोग सड़कों पर खड़े नजर आए, जो काफिले के गुजरने पर खुशी मना रहे थे. जुलूस का रास्ता भगवा झंडों, झंडियों और बैरिकेड्स से ढका हुआ था. पीएम मोदी 14 साल बाद उडुपी पहुंचे हैं. इससे पहले वे उडुपी तब आए थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे. गवर्नर थावरचंद गहलोत, राज्यसभा सदस्य और धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े, शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश और भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट बीवाई विजयेंद्र धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे. इस दौरान कल्चरल परफॉर्मेंस देखने के लिए तीन व्यूइंग पॉइंट बनाए गए हैं. पांच किलोमीटर के दायरे में दुकानें और कमर्शियल जगहें बंद कर दी गई हैं.
इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के पूर्व विधायक वी.एस. आचार्य के उडुपी में किए गए कार्यों को याद किया. उन्होंने कहा कि उडुपी आना मेरे लिए बहुत खास है. उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि रही है. 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के वीएस आचार्य को उडुपी नगर निगम के लिए चुना था. इसके साथ ही उडुपी ने एक नए शासन मॉडल की नींव रखी. आज हम जिस स्वच्छता अभियान को देख रहे हैं, उसे उडुपी ने पांच दशक पहले अपनाया था. उडुपी ने 70 के दशक में जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था का एक मॉडल विकसित करना शुरू किया.
विश्व ने देखी भारत की दिव्यता: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि विश्व ने भारत की दिव्यता देखी, जब एक लाख लोगों ने भगवद्गीता के श्लोकों का पाठ किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व ने भारत की दिव्यता देखी है, जब एक लाख लोगों ने एक साथ भगवद गीता के श्लोकों का पाठ किया... जब एक लाख लोगों ने श्लोकों का पाठ किया और दिव्य शब्द एक ही स्थान पर गूंजे, तो इससे उत्पन्न ऊर्जा हमारे मन और शरीर को नई शक्ति प्रदान करती है. यही ऊर्जा आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता के पीछे की शक्ति है.
गुजरात के उडुपी और द्वारका के बीच संबंध बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मठ के संस्थापक जगद्गुरु माधवाचार्य की सराहना की. उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले मैं गीता की भूमि कुरुक्षेत्र में था और आज भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के साथ जगद्गुरु माधवाचार्य की भूमि पर आ रहा हूं, जिससे मुझे परम संतुष्टि मिली है. उन्होंने आगे कहा कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ है और गुजरात तथा उडुपी का गहरा रिश्ता रहा है. ऐसा माना जाता है कि द्वारका में माता रूमिनी भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थीं, जिसे बाद में जगद्गुरु माधवाचार्य ने यहां स्थापित किया था. पिछले साल, मैंने समुद्र के नीचे स्थित द्वारका का दौरा किया था. यहां कृष्ण की मूर्ति के दर्शन ने मुझे एक आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव दिया है.
अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ड्यूटी पर तैनात अपने सुरक्षाकर्मियों और पुलिस कर्मियों से बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स एकत्र करने को भी कहा. जगद्गुरु माधवाचार्य वंश के 30वें संत सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामीजी ने प्रधानमंत्री मोदी को रक्षा कवच और मोर पंख से बनी टोपी भेंट कर सम्मानित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने पाठ से पहले उडीपी स्थित श्री कृष्ण मठ में संतों से बातचीत की. प्रधानमंत्री ने कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन किया और पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच (स्वर्ण आवरण) समर्पित किया, यह एक पवित्र खिड़की है जिसके माध्यम से माना जाता है कि संत कनकदास ने भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन किए थे.
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री कृष्ण मठ, उडुपी की स्थापना 800 वर्ष पूर्व वेदांत के द्वैत दर्शन के संस्थापक श्री माधवाचार्य द्वारा की गई थी. पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है कि हम वसुधैव कुटुम्बकम भी कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं. उन्होंने कहा कि हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं जबकि उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं.
नया भारत किसी के सामने झुकता नहीं: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादी हमलों में हमारे कई नागरिकों की जान चली गई, जिनमें कनारा समुदाय के भाई-बहन भी शामिल हैं. पहले, जब ऐसी दुखद घटनाएं होती थीं, तो सरकारें अक्सर चुप रहती थीं लेकिन यह नया भारत है. यह किसी के सामने झुकता नहीं है, न ही अपने लोगों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से पीछे हटता है. हम शांति स्थापित करना जानते हैं और हम इसकी रक्षा करना भी जानते हैं.
