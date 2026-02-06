Advertisement
trendingNow13099817
Hindi Newsदेशहमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर PM मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ

हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर PM मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ

Indian Railways: पीएम मोदी ने कहा कि देशभर में सभी अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दिए गए हैं, जिससे रेलवे दुर्घटनाओं में कमी आई और लाखों लोगों की जान बची. वहीं, होली के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे मार्च में 1410 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिनकी संख्या 1500 तक बढ़ाई जा सकती है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशभर में सभी अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से रेलवे दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आई है और लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी है. पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले इम्लीमेंटेशन की बातें होती थीं, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते थे, यहां तक कि स्कूल बस हादसों में बच्चों की मौत की खबरें आती थीं.

होली रेलवे चलाएगा 1410 स्पेशल ट्रेनें

प्रधानमंत्री ने कहा कि अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग बंद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन यह जिम्मेदारी उनकी सरकार को ही निभानी पड़ी. उन्होंने इसे रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि बताया.  इस बीच आपको बता दें कि होली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. रेलवे 1410 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिनकी संख्या जरूरत पड़ने पर करीब 1500 तक बढ़ाई जा सकती है. ये सभी ट्रेनें मार्च महीने में संचालित होंगी.

रेलवे के अनुसार, जोन-वार सबसे ज्यादा 285 ट्रेनें ईस्ट सेंट्रल रेलवे चलाएगा, जबकि वेस्टर्न रेलवे 231 और सेंट्रल रेलवे 209 स्पेशल ट्रेनें संचालित करेगा. भारतीय रेलवे ने कहा है कि त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारु संचालन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
LIVE: Zee कर रहा रियल हीरोज का सम्मान
Zee Real Heroes 2026
LIVE: Zee कर रहा रियल हीरोज का सम्मान
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल