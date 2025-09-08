'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', BJP वर्कशॉप में पीएम मोदी ने सांसदों को दिया गुरुमंत्र

PM Modi Gurumantra to MP's: रविवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष रहा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप में भाग लिया. यह आयोजन केवल एक बैठक नहीं था बल्कि एक दिशा देने वाली पहल थी. एक ऐसा मंच जहां नेतृत्व और जनप्रतिनिधित्व के मूल्यों पर फिर से चर्चा की गई. इस मौके पर BJP के देशभर में चलाए जाने वाले आगामी जनसंपर्क अभियान से पहले, जीएसटी (माल एवं सेवा कर) जैसे ऐतिहासिक सुधारों के लिए सरकार की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया. इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को सिंगापुर की स्वच्छता का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उन्हें जनता के मन की बात को समझनी है.

इस वर्कशॉप में पीएम मोदी बतौर कार्यकर्ता हिस्सा लेने के दौरान सादगी दिखाते हुए हुए सांसदों की कतारों में सबसे पीछे बैठे. इस दौरान सबसे मुख्य आकर्षण रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन. उन्होंने सांसदों को सिर्फ दिशा नहीं दिखाई बल्कि एक गुरुमंत्र भी दिया- 'क्या करें और क्या न करें.' पीएम मोदी ने वर्कशॉप में बीजेपी सांसदों से स्पष्ट रूप से कहा कि वे केवल योजनाएं घोषित कर देने तक सीमित न रहें, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में हर योजना जमीन पर उतरे और सुचारू रूप से चले और उसका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे.

पीएम मोदी ने सांसदों को दिया सिंगापुर का उदाहरण

प्रधानमंत्री का यह संदेश साफ था यह सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि तैयारी के साथ भागीदारी जरूरी है. इतना ही नहीं, उन्होंने सांसदों को सरकारी योजनाओं की निगरानी पर ध्यान देने की सलाह दी और स्वच्छता अभियान को लेकर भी विशेष रूप से जागरूक किया. उन्होंने कहा, 'स्वच्छता के क्षेत्र में सिंगापुर जैसे देशों से प्रेरणा ली जानी चाहिए.' यह केवल एक उदाहरण नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि भारत को बेहतर बनाने के लिए विश्वस्तरीय सोच और स्थानीय क्रियान्वयन दोनों जरूरी हैं.

पार्टी कार्यशाला के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में जनसंपर्क को और मजबूत करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय सुझाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे हर महीने अपनी लोकसभा सीट की प्रत्येक विधानसभा में एक 'टिफिन मीटिंग' आयोजित करें. प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि इन अनौपचारिक मुलाकातों के जरिए न केवल लोगों की बातें सुनी जा सकती हैं, बल्कि उनके बीच विश्वास और पारदर्शिता का माहौल भी बनाया जा सकता है.

इस पहल का उद्देश्य साफ है

1- जनता से सीधे जुड़ना

2 - उनकी समस्याओं को सुनना

3 - सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना

पीएम मोदी ने सांसदों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की दिलाई याद

भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों से सीधे संवाद किया. यह महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि सांसदों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाने वाला प्रेरणादायक संबोधन था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विभिन्न सांसद समूहों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने सांसदों को संसदीय समितियों में सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी. उन्होंने जोर देकर कहा, 'इन समितियों की बैठकों में शामिल होने से पहले सांसदों को संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मिलना चाहिए, ताकि वे विषय की गहराई को बेहतर समझ सकें.'

