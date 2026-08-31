Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, तो ओवैसी ने क्यों छेड़ा बाबर का मुद्दा; समझिए इतिहास और सियासी कनेक्शन

मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, तो ओवैसी ने क्यों छेड़ा बाबर का मुद्दा; समझिए इतिहास और सियासी कनेक्शन

पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान के दौरे के दौरान वहां के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है. हालांकि, इस सम्मान के बाद ओवैसी ने पीएम पर तंज कसा है, जिसके बाद भारत की रातनीति में एक बार फिर बाबर की चर्चा की जाने लगी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 31, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:33 PM IST
मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, तो ओवैसी ने क्यों छेड़ा बाबर का मुद्दा; समझिए इतिहास और सियासी कनेक्शन
Image Credit: बाबर को लेकर एक बार फिर देश में सियासी पारा बढ़ने लगा है. (फोटो- सोशल मीडिया)

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Delhi SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम
2
3
4
5