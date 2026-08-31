/मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, तो ओवैसी ने क्यों छेड़ा बाबर का मुद्दा; समझिए इतिहास और सियासी कनेक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 4 दिवसीय उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर हैं. उज्बेकिस्तान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा. उज्बेकिस्तान काओली दराजली दुस्तलिक सम्मान वहां का सबसे बड़ा सरकारी सम्मान है. पीएम मोदी को मिले इस सम्मान पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है.
ओवैसी ने पीएम मोदी को मिले इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस देश से बाबर भारत आया, उसी देश ने पीएम नरेंद्र मोदी ओक अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है. ओवैसी ने इसके बीजेपी और आरएसएस की बाबर को लेकर की जाने वाली राजनीकि से जोड़ते हुए सवाल खड़े किए.
उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को 30 अगस्त 2026 को ताशकंद में वहां के राष्ट्रपति ने शावकत मिर्जियोयेव ने ‘ऑर्डर ऑफ ओलिय दराजाली दोस्तलिक’ से सम्मानित किया.
बताया जाता है कि यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मित्रता, रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने में पीएम मोदी के योगदान के लिए दिया गया. हालांकि, ओवैसी के रातनीतिक तंज के बाद इस मुद्दे पर सिसायत गरमाने लगी है.
बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था. 1483 में फरगना घाटी के अंदिजान में उसका जन्म हुआ. यह स्थान आज के उज्बेकिस्तान में स्थित है. बाबर तैमूर का वंशज था. कहा जाता है कि बाबर का बचपन किसी स्थिर साम्राज्य के राजकुमार जैसा नहीं था.
11 साल की उम्र में ही बाबर के पिता का निधन हुआ, जिसके बाद वह फरगना की सत्ता पर बैठा. सत्ता की कमान संभालने के बाद से उसका सबसे बड़ा सपना समरकंद पर कब्जा करना था. चूंकि, समरकंद तैमूरी सत्ता और मध्य एशियाई राजनीति का एक अहम केंद्र था.
आगे चलकर बाबर की ओर से समरकंद पर कब्जा किया गया, लेकिन लंबे समय तक उसका नियंत्रण अपने पास नहीं रख सका. कुछ समय बाद मध्य एशिया में उभर रही उज्बेक शक्ति और शायनबानी खान के दबाव ने उसकी स्थिति कमजोर होती चली गई. 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया. माना जाता है कि मध्य एशिया में समरकंद को स्थायी रूप से हासिल करने में फेल होने के कारण उसने अपनी नजर दक्षिण और पूर्व की ओर मोड़ी.
दरअसल, बाबर के भारत आने की वजह को केवल धार्मिक अभियान या लूट का उद्देश्य मानना सही नहीं हो सकता है. बता दें कि उस समय उत्तर भारत में लोधी वंश का शासन था. दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी ओर उसके भाई अफगान सरदारों के बीच मतभेद भी थे. इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और लोधी परिवार के ही कुछ अन्य प्रभावशाली लोगों ने बाबर से संपर्क साधा. इब्राहिन लोधी के खिलाफ उसकी मदद मांगी. यही बाबर के लिए बड़ा अवसर था.
काबुल हाथ में होने के कारण बाबर का आत्मविश्वास हाई था. वह यह भूल चुका था कि मध्य एशिया के उसके पुराने सपने अब चकनाचूर हो रहे हैं. इन स्थियों को देखते हुए बाबर ने सोचा कि यहां केवल लूट या छापामार अभियान से अधिक स्थायी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए.
ऐसे में पता चलता है कि बाबर का भारत में आना केवल एक सामान्य लूट या कोई धार्मिक परियोजना नहीं थी. इसमें सत्ता, क्षेत्रीय विस्तार, आर्थिक संसाधन, राजनीति अवसर समेत कई फैक्टर शामिल रहे. लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाबर की राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं था, वह मुस्लिम शासक था और युद्धों में अपने धार्मिक भाषा का इस्तेमाल किया करता था.
बाबर का आत्मविश्वास और तब बढ़ गया, जब उसने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया. इस लड़ाई को भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में गिना जाता है. इसके पीछे की असली वजह है कि लड़ाई के बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर का नियंत्रण स्थापित हो गया और यहीं से भारत में मुगल सत्ता की नींव पड़ी.
इतिहासकार बताते हैं कि इब्राहिम लोधी की सेना संख्या बाबर से काफी बड़ी थी. बाबर ने खुद अपनी सेना की तुलना में लोधी की सेना को कई गुना बड़ा करार दिया था. इतिहासकारों की मानें, तो बाबर की सेना में 12000 सैनिक थे, वहीं इब्राहिम लोधी की सेना उससे कई गुना बड़ी थी. बावजूद इसके बाबर की जीत हो गई.
माना जाता है कि बाबर के जीतने की असली वजह केवल उसकी तोपें नहीं थी. बाबर युद्ध के मौदान को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया. उसने अपनी सेना को संगठित तरीके से तैनात किया. इसके बाद उसने एक खास रणनीति अपनाई, जिसमें सामने से आने वाली बड़ी सेना को एक सीमित क्षेत्र में फंसाया जा सके. ठीक इसी के साथ बारूद आधारित हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया.
इतिहास के पन्नों पर नजर डालने के बाद पता चलता है कि बाबर के नाम कई विवाद भी जुड़े रहे. बाबर के इतिहास का सबसे विवादित हिस्सा उसकी धार्मिक नीति है. चूंकि, बाबर मुस्लिम शासक था. उसके कुछ युद्धों के विवरण में धार्मिक भाषा का भी इस्तेमाल मिलता है. विशेषकर खनवा के युद्ध के दौरान उसने अपने सैनिकों से शराब छोड़ने की बात कही. यह फैसला धार्मिक आधार से प्रेरित था.
विवादों की सूची आगे बढ़ती है, तो उसमें बाबरनामा का नाम भी सामने आता है. इस किताब को मध्यकालीन शासकों की आत्मकथाओं में एक असाधारण दस्तावेज माना जाता है. बाबर ने इस किताब में खुद अपने युद्धों, राजनीतिक संघर्षों, यात्राओं, शहरों, मौसम और निजी अनुभवों का वर्णन किया है.
हालांकि, इतिहासकार आत्मकथा को पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं माते हैं. यह बाबर की अपनी दृष्टि है. यही कारण है इतिहासकार बाबरनाम को दूसरे अन्य स्रोतों से मिलाकर पढ़ते हैं. इस कारण भी बाबर का नाता विवादों से रहा है.
इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज के समय में मुगल साम्राज्य की के संस्थापक माने जाने वाले बाबर की छवि काफी अलग तरीके से पेश की जाती है. आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक बहसों में बाबर को एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. माना जाका है कि इस कारण ही इतिहास के कई अहम पहलू पीछे छूट जाते हैं.
BJP और संघ परिवार के विमर्श में बाबर 'विदेशी इस्लामी आक्रमण', 'गुलामी' और 'सांस्कृतिक पतन' का प्रतीक है. 1980 और 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान "बाबर की औलाद" जैसे नारों का इस्तेमाल ऐतिहासिक अन्याय की याद दिलाने और राजनीतिक गोलबंदी के लिए किया गया.
बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों ने बाबर को भारतीय राजनीति में एक स्थायी प्रतीक बना दिया है, जिसका इस्तेमाल अक्सर वर्तमान भारतीय मुसलमानों को उनके कथित आक्रांता इतिहास से जोड़ने के लिए किया जाता है.
आधुनिक भारतीय राजनीति में बाबर की सबसे बड़ी मौजूदगी अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के कारण मानी जाती है. लंबे समय तक यह अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर यह विवाद रहा कि यहां पर मंदिर था या नहीं. हालांकि, बाद में सारे आंकड़े फेल हुए और कोर्ट ने भी माना कि यहां पर पहले से मंदिर ही मौजूद था. हालांकि, इतिहास में अलग-अलग स्रोतों पर विभिन्न दावों की व्याख्या की गई है.
भाजपा और संघ परिवार ने सदैव बाबर को 'विदेशी इस्लामी आक्रमण', 'गुलामी' और 'सांस्कृतिक पतन' का प्रतीक करार दिया है. वहीं, 1980 और 90 के दशक में अयोध्या के राम जन्मभूति आंदोलन के दौरान बाबर की औलाद जैसे नारों का भी इस्तेमाल देखा गया. इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय की याद दिलाने और राजनीतिक गोलाबंदी के लिए किया गया. वहीं, 1990 के दशक में बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों ने बाबर को भारतीय राजनीति में एक स्थायी प्रतीक बना दिया. ऐसे देखा जाए, तो राजनीतिक बहस में बाबर एक सिंबलब बन चुका है
भारत में एक बार फिर बाबर की चर्चा एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी के बयान के बाद होने लगी है. उज्बेकिस्तान की ओर से पीएम मोदी को मिले इस सम्मान को ओवैसी ने इतिहास और राजनीति के संदर्भ में इस्तेमाल किया. हालांकि, इंस्ताबुल की ओर से पहले स्पष्ट किया गया है कि यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मित्रता, रणनीतिक साझेदारी और राजनीतिक, आर्थिक, निवेश तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में मोदी के योगदान के लिए दिया गया है.