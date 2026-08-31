/मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, तो ओवैसी ने क्यों छेड़ा बाबर का मुद्दा; समझिए इतिहास और सियासी कनेक्शन

भाजपा और संघ परिवार ने सदैव बाबर को 'विदेशी इस्लामी आक्रमण', 'गुलामी' और 'सांस्कृतिक पतन' का प्रतीक करार दिया है. वहीं, 1980 और 90 के दशक में अयोध्या के राम जन्मभूति आंदोलन के दौरान बाबर की औलाद जैसे नारों का भी इस्तेमाल देखा गया. इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय की याद दिलाने और राजनीतिक गोलाबंदी के लिए किया गया. वहीं, 1990 के दशक में बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों ने बाबर को भारतीय राजनीति में एक स्थायी प्रतीक बना दिया. ऐसे देखा जाए, तो राजनीतिक बहस में बाबर एक सिंबलब बन चुका है