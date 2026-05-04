'बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से गंगासागर तक खिला कमल...', असम-बंगाल में प्रचंड जीत पर बोले पीएम मोदी

PM Modi on BJP Victory: पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया. बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे. पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज वर्षों की साधना सिद्धि में बदली है. उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में मिली बीजेपी/एनडीए की सरकार बनने पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है. ये देश के उज्ज्वल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुदुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं, मैं उन सबका वंदन करता हूं. मैं आज भाजपा के कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं. भाजपा के हर छोटे-बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है. आपने नया इतिहास रच दिया है.

पांच राज्यों के लोगों ने दिखाया असली लोकतंत्र: PM

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि NDA की नेता और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है. मैं इन सभी राज्यों की जनता का, उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. जय-पराजय, लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि हमारा भारत Mother of Democracy क्यों है. लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगो में दौड़ता हुआ संस्कार है. ये हमारी रगो की संस्कार सरिता है. आज केवल भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है. हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती हैं.

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गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक कमल खिला है: PM

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यहीं इसी जगह से आप सबको कहा था कि गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगासागर तक जाती है और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज मां गंगा के इर्दगिर्द बसे इन राज्यों में भाजपा-NDA सरकार है.