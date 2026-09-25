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बाइक पर वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से पीएम मोदी ने की बातचीत, पगड़ी पहने देख पूछा- हेलमेट तो पहनते हैं न?

PM Modi Video Confrence With Seva Yatri: पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वडनगर से वाराणसी की बाइक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की. इस दौरान पीएम ने उनसे सड़क सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 25, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:23 AM IST
बाइक पर वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से पीएम मोदी ने की बातचीत, पगड़ी पहने देख पूछा- हेलमेट तो पहनते हैं न?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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