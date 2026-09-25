/बाइक पर वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से पीएम मोदी ने की बातचीत, पगड़ी पहने देख पूछा- हेलमेट तो पहनते हैं न?

PM Modi Speech: पीएम मोदी ने शुक्रवार ( 25 सितंबर 2026) को वडनगर से वाराणसी की बाइक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की. इस दौरान पीएम ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि सेवा यात्रियों का ये प्रयास वाकई में प्रेरणादायक है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सेवा यात्रियों से बातचीत की. इस दौरान प्रदीप नाम के एक सेवा यात्री ने पीएम मोदी से कहा कि वे उनके प्रेरणास्रोत हैं. प्रदीप ने बताया कि उनकी पूरी टीम मोटरसाइकिल से 20,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी. इस दौरान मौजूद कई प्रतिभागियों ने ग्रामीणों की ओर से भेंट की गई भगवा पगड़ी थी. तब पीएम ने उनसे पूछा कि क्या ये पगड़ी उन्हें गांववालों की ओर से दी गई थी. इसके बीद पीएम ने स्थानीय लोगों की ओर से सेवा यात्रियों का गर्मजोशी भरे स्वागत की प्रशंसा की.
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेवा यात्रियों से बातचीत करते हुए उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में भी याद दिलाया और पूछा कि क्या वे मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनते हैं.
#WATCH | Delhi: While interacting via video conferencing with 'Seva Yatris' undertaking a bike Yatra from Vadnagar to Varanasi, PM Modi says, "...You are all wearing saffron turbans; did the villagers present them to you? The villagers accorded you such a warm welcome and showed… pic.twitter.com/1jvJPMJvpO
— ANI (@ANI) September 25, 2026
पीएम ने कहा,'आप सभी ने केसरिया पगड़ी पहनी है. क्या गांव वालों ने ये आपको दी हैं? गांव वालों ने आपका इतना गर्मजोशी से स्वागत किया और इतनी अच्छी मेहमाननवाजी की. मैं गांव वालों को नमन करता हूं, लेकिन आप यह पगड़ी पहनकर गाड़ी नहीं चलाते, है ना? गाड़ी चलाते समय आप हेलमेट पहनते हैं, है ना? प्लीज, पगड़ी को हेलमेट समझने की गलती न करें.'
पीएम मोदी ने बातचीत में ये भी कहा कि वडनगर और वाराणसी उनके लिए खास महत्व रखते हैं. उन्होंने वडनगर को अपना जन्मस्थान और काशी को अपना कार्यस्थल बताआ. पीएम ने कहा,' वडनगर वाराणसी यात्रा का सार यह है कि ये दोनों शहर 1000 सालों से अधिक समय से जीवंत हैं. मेरे लिए वडनगर मेरी जन्मभूमि है और काशी मेरा दूसरा कार्यस्थल है. काशी में हमें बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, जबकि वडनगर में हमें हटकेश्वर महादेव का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त है.'
पीएम मोदी ने यात्राओं और कार्यक्रमों के आयोजन के अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि इस तरह की पहलों में बदलते मौसम, जगह और जरूरतें जैसी कई चुनौतियां शामिल होती हैं. उन्होंने बताया,' संगठन में काम करते हुए मुझे ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन और संचालन का लंबा अनुभव प्राप्त हुआ. भाजपा के सदस्य के रूप में, जब मैंने कई यात्राएं कीं और उनका आयोजन किया, तो मुझे एहसास हुआ कि लोगों को मौसम, जगह और आवश्यकताओं में बदलाव समेत कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप सभी ने बड़े उत्साह के साथ अपना काम जारी रखा.'
पीएम ने निस्वार्थ सेवा के महत्व पर भी बोलते हुए कहा कि सेवा की भावना ने कई कल्याणकारी पहलों को भी प्रेरित किया है. उन्होंने कहा,' जब हम निस्वार्थ सेवा की भावना से काम करते हैं, तो आयुष्मान योजना जैसी पहल सामने आती हैं. इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करते समय आपने अनुभव किया होगा कि हमने सेवा के ऐसे कार्यों को किसतरह प्रोत्साहित किया है.'