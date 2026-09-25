/बाइक पर वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से पीएम मोदी ने की बातचीत, पगड़ी पहने देख पूछा- हेलमेट तो पहनते हैं न?

पीएम मोदी ने यात्राओं और कार्यक्रमों के आयोजन के अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि इस तरह की पहलों में बदलते मौसम, जगह और जरूरतें जैसी कई चुनौतियां शामिल होती हैं. उन्होंने बताया,' संगठन में काम करते हुए मुझे ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन और संचालन का लंबा अनुभव प्राप्त हुआ. भाजपा के सदस्य के रूप में, जब मैंने कई यात्राएं कीं और उनका आयोजन किया, तो मुझे एहसास हुआ कि लोगों को मौसम, जगह और आवश्यकताओं में बदलाव समेत कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप सभी ने बड़े उत्साह के साथ अपना काम जारी रखा.'