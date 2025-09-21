पीएम मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों का करेंगे दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 12:06 PM IST
ANI
ANI

PM Modi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 5100 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री ईटानगर में 3700 करोड़ रुपये से अधिक लागत की दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. हेओ जल विद्युत परियोजना (240 मेगावाट) और टाटो जल विद्युत परियोजना (186 मेगावाट) का विकास अरुणाचल प्रदेश के सियोम उप बेसिन में किया जाएगा. 

प्रधानमंत्री तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे. सीमांत जिले तवांग में 9820 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक उत्सवों और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में कार्य करेगा. प्रधानमंत्री 1290 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जो कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा और कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी. जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री हाल ही में जीएसटी (GST) दर युक्तिकरण के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए स्थानीय करदाताओं, व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी करेंगे. 

त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में पीएम मोदी करेंगे पूजा-अर्चना 

इसके बाद वह त्रिपुरा का दौरा करेंगे और पूजा-अर्चना करेंगे तथा माताबाड़ी में 'माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर' के विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे. यह त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक है. ऊपर से देखने पर कछुए के आकार की इस परियोजना में मंदिर परिसर में बदलाव, नए रास्ते, पुनर्निर्मित प्रवेश द्वार और बाड़, जल निकासी व्यवस्था, स्टॉल, ध्यान कक्ष, अतिथि आवास, कार्यालय कक्ष आदि से युक्त एक नया तीन मंजिला परिसर शामिल है. यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार और व्यावसायिक अवसर पैदा करने और क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

PM Modi visit

