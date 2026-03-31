सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में पीएम मोदी की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात

Gujarat News: पीएम मोदी आज गुजरात में 20,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, साथ ही साथ पीएम सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे. यह म्यूजियम जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दिखाता है.
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Gujarat News: पीएम मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे, यहां पर पीएम मोदी सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे. इस म्यूजियम का नाम सम्राट संप्रति के नाम पर रखा गया है, जो अशोक के पोते और जैन परंपरा के एक पूजनीय व्यक्ति थे, जो अहिंसा और जैन धर्म के प्रचार के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं. यह म्यूजियम जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दिखाता है.
प्रधानमंत्री वाव-थराद भी जाएंगे और 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे. PM मोदी अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो 5,100 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बना एक एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे है. इसके अलावा, पीएम 4-लेन इदर बडोली बाईपास सेक्शन के कंस्ट्रक्शन का शिलान्यास करेंगे. वह NH-754K के धोलावीरा-मौवाना-वौवा-संतालपुर सेक्शन (पैकेज-1) को दो-लेन पक्के शोल्डर कैरिजवे में अपग्रेड करने का भी शिलान्यास करेंगे.
प्रधानमंत्री गांधीनगर-कोबा-एयरपोर्ट रोड पर भाईजीपुरा जंक्शन पर फ्लाईओवर समेत खास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करेंगे, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और स्ट्रक्चर के नीचे व्यवस्थित पार्किंग की जगह मिलेगी. गांधीनगर-कोबा-अरोड़राम रोड पर PDPU जंक्शन पर फ्लाईओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया जाएगा. गांधीनगर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली सड़क पर रोजाना 1,40,000 से ज्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक आता-जाता है, यह फ्लाईओवर अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच CH-0 जंक्शन से एयरपोर्ट तक ट्रैफिक का आसान और बिना रुकावट फ्लो पक्का करेगा.
प्रधानमंत्री खावड़ा पूलिंग स्टेशन-2 और उससे जुड़े ट्रांसमिशन सिस्टम समेत खास पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, जिससे 4.5 GW रिन्यूएबल एनर्जी निकाली जा सकेगी, जिसकी कुल लागत करीब 3,650 करोड़ रुपये होगी, ये प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और ट्रांसमिशन कैपेसिटी को मजबूत करेंगे. रेल सेक्टर में, प्रधानमंत्री कनालूस-जामनगर डबलिंग प्रोजेक्ट (28 km), राजकोट-कनालूस डबलिंग प्रोजेक्ट (111.20 km) और गांधीधाम-आदिपुर सेक्शन (10.69 km) देश को समर्पित करेंगे.
PM मोदी हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट (54.83 km) का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे इस इलाके में रेल कनेक्टिविटी और पैसेंजर मूवमेंट में सुधार होगा. वह खेडब्रह्मा-हिम्मतनगर-असरवा ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाएंगे. प्रधानमंत्री पूरे गुजरात में लगभग 5,300 करोड़ के 44 अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से जुड़ी अलग-अलग पहलों का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें अहमदाबाद के असरवा में सिविल हॉस्पिटल में 858 बेड का रेन बसेरा और गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल और गांधीनगर के GMERS मेडिकल कॉलेज में ऐसी ही एक फैसिलिटी का उद्घाटन शामिल है.
पीएम रानी की वाव, पाटन में लाइट एंड साउंड शो, शर्मिष्ठा झील, वडनगर में वॉटर स्क्रीन प्रोजेक्शन शो समेत टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और बनासकांठा में बलराम महादेव और विश्वेश्वर महादेव में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों की नींव रखेंगे, जिसका मकसद टूरिज्म का अनुभव बढ़ाना और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है.
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