पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय से अब तक 46 की मौत

PM Modi Punjab Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा करेंगे. इस दौरान वे राज्य में आई भयानक बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे. पंजाब में हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और भारी जान-माल का नुकसान हुआ है. प्रधानमंत्री के इस दौरे को आपदा के समय सरकार की संवेदनशीलता और सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर राज्य के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा भी कर सकते हैं.

पंजाब बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस दौरे की जानकारी साझा की गई है. पार्टी ने बताया कि प्रधानमंत्री का दौरा न केवल ज़मीनी हालात को समझने का अवसर होगा, बल्कि इससे राज्य में राहत प्रयासों को और गति मिलने की भी उम्मीद है. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों में जुटी हैं, वहीं स्थानीय लोगों को भी केंद्र सरकार से तत्काल सहायता की उम्मीद है.

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਖੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ… — BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) September 7, 2025

9 सितंबर को पंजाब के गुरदासपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी

भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने रविवार को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले का दौरा करेंगे. यह दौरा राज्य में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनज़र किया जा रहा है. पार्टी द्वारा साझा की गई पोस्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित लोगों से सीधे मुलाकात करेंगे और उनका दर्द साझा करेंगे. साथ ही, वे राहत कार्यों की समीक्षा कर प्रभावित लोगों की मदद के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे.

बीजेपी पंजाब ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

पंजाब बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार हमेशा पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है और इस कठिन समय में राज्य को पूरा सहयोग प्रदान करेगी." इस दौरे को केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और ज़मीनी स्तर पर सक्रियता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है. गुरदासपुर सहित कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. प्रधानमंत्री के आगमन से पहले प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं और राज्य को केंद्र की ओर से विशेष राहत पैकेज की भी उम्मीद है.

पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 46 तक पहुंची

पंजाब इस समय विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है. इस बाढ़ से अब तक पंजाब के अलग-अलग इलाकों से कुल 46 लोगों की जान जा चुकी है. जबकि 1.75 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं. राज्यभर में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं. बारिश और बाढ़ के कारण कई गांवों में पानी भर गया है. सड़कों का संपर्क टूट गया है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं.

युद्धस्तर पर जारी है राहत और बचाव कार्य

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), सेना, सीमा सुरक्षा बल (BSF), पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार काम कर रही हैं. कई स्थानों पर नावों और हेलिकॉप्टरों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.राज्य सरकार के अनुसार, कृषि क्षेत्र को हुआ नुकसान अभूतपूर्व है और इससे हजारों किसानों की आजीविका पर संकट गहराया है. प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों की स्थापना की है, जहां पीड़ितों को भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं. इस त्रासदी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सितंबर को होने वाले पंजाब दौरे को काफी अहम माना जा रहा है. जहां वे हालात का जायजा लेकर विशेष राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं.

