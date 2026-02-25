PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल; याद दिलाई 1981 वाली घटना

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि दुनिया इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रही है और ऐसे समय में पीएम मोदी नैतिक कायरता का प्रदर्शन कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा कि मोदी ऐसे समय में इजराइल जा रहे हैं जब गाजा संघर्ष को लेकर वैश्विक स्तर पर नेतन्याहू सरकार की आलोचना हो रही है. उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति फिलिस्तीन के समर्थन में रही है.

जयराम रमेश ने अपने बयान में भारत की पूर्व सरकारों द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में उठाए गए कदमों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 20 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गाजा गए थे और वहां संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल में तैनात भारतीय दल से मिले थे.

रमेश ने यह भी याद दिलाया कि 29 नवंबर 1981 को भारत ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता जताते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था और 18 नवंबर 1988 को भारत ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी. रमेश ने कहा कि वो एक अलग युग था. अब भारतीय प्रधानमंत्री खुलेआम उस इजराइली नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं, जिस पर गाजा में व्यापक तबाही और वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार को बढ़ावा देने के आरोप हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

On May 20 1960, Jawaharlal Nehru was in Gaza and met with the Indian contingent of the UN Emergency Force there. On Nov 29 1981, India issued a commemorative postage stamp in solidarity with Palestine. On Nov 18 1988, India formally recognised the state of Palestine. That… pic.twitter.com/J0RDHoEVEH — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 25, 2026

प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे अपनी इजरायल यात्रा के दौरान गाजा संघर्ष का मुद्दा उठाएं. उन्होंने X पर लिखा कि जब प्रधानमंत्री इजराइल की संसद (नेसेट) को संबोधित करें, तो उन्हें गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए न्याय की मांग करनी चाहिए. प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत ने अपने पूरे स्वतंत्र इतिहास में सत्य और न्याय का साथ दिया है और उसे वैश्विक मंच पर शांति और नैतिकता की आवाज बुलंद करते रहना चाहिए.

ये भी पढ़ें: नेहरू से लेकर अब तक… फिलिस्तीन का पुराना साथ, इजराइल का नया विश्वास; अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब?

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की राजकीय यात्रा है. यह यात्रा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निमंत्रण पर हो रही है. इससे पहले मोदी 2017 में इजराइल का दौरा कर चुके हैं, जब वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे. इस बार की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. दोनों नेता भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और विज्ञान-प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और जन-जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे.

पीएम मोदी राष्ट्रपति हर्जोग से भी करेंगे मुलाकात

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान होगा. सरकारी बयान के मुताबिक यह दौरा दोनों देशों के बीच गहरे और लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों की पुष्टि करेगा और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को और मजबूत करेगा. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि भारत-इजराइल साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है.