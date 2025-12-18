Africa-India Ties: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक साल में अफ्रीका के छह देशों की यात्रा की है जो भारत की अफ्रीका नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है. इन यात्राओं ने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच कूटनीतिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी एक तरह से ब्रेक लगा दिया है.

अफ्रीका में चीन की मौजूदगी पर पड़ेगा प्रभाव

भारत का अफ्रीका के साथ बढ़ता सहयोग चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव को चुनौती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. अफ्रीका में चीन की मजबूत मौजूदगी, खासकर बुनियादी ढांचे, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में, भारत के लिए एक गंभीर चुनौती रही है. यही कारण है कि पीएम मोदी ने इस साल छह देशों की यात्रा की, जिसमें नाइजीरिया, मॉरीशस, घाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया शामिल हैं.

इन देशों में रक्षा, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते किए गए हैं. बता दें, नाइजीरिया और मॉरीशस जैसी देशों के साथ भारत ने व्यापारिक और रक्षा संबंधों को मजबूत किया है जो चीन के प्रभाव को काटने की रणनीति का हिस्सा हैं. भारत ने इन देशों को किफायती और प्रभावी तकनीकी समाधान जैसे कि डिजिटल इंडिया और यूपीआई की पेशकश की जो चीन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का मुकाबला करते हैं.

पीएम मोदी ने 1 साल में किया 6 अफ्रीकी देशों का दौरा

बता दें, पिछले एक साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अफ्रीकी और उससे जुड़े देशों की यात्रा की है जो भारत की ‘ग्लोबल साउथ’ की आवाज बनने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इन यात्राओं के दौरान रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, शिक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिली है. नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया यात्रा से अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत के रिश्तों में नया अध्याय शुरू हुआ. इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी. नाइजीरिया के साथ बढ़ता सहयोग पश्चिम अफ्रीका में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करता है. इसके बाद मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी मॉरीशस पहुंचे, जहां उन्होंने समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक सहयोग पर जोर दिया. इस यात्रा के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को रेखांकित किया गया और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों को और गहराई मिली.

जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने घाना और नामीबिया की यात्रा की. इन दौरों के दौरान पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका में भारत की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली. अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, कौशल विकास और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. भारत ने इन देशों के साथ हरित ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग का रोडमैप भी तैयार किया.

विकासशील देशों की आवाज बन रहा भारत

नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स और जी-20 मंचों के तहत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया. भारत ने विकासशील देशों की साझा आवाज को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई दिशा दी. अब हालिया इथियोपिया यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी अफ्रीका के साथ सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग के नए द्वार खोले. इस दौरे को अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भागीदारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी की अफ्रीका नीति के केंद्र में डिजिटल सहयोग भी अहम भूमिका निभा रहा है. भारत अपनी ‘डिजिटल इंडिया’ पहल और यूपीआई जैसी सफल तकनीकों को अफ्रीकी देशों के साथ साझा कर रहा है. इसके साथ ही भारत ने जी-20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे अफ्रीकी देशों में भारत की विश्वसनीयता और बढ़ी है.

ओमान पहुंचे पीएम मोदी

इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ओमान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. यह यात्रा भारत-ओमान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है. स्वागत समारोह में ओमानी और भारतीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को जीवंत कर दिया.