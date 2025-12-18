Advertisement
trendingNow13044891
Hindi NewsExplainerथमेगी ड्रैगन की डगर! PM मोदी ने 1 साल में 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी इफेक्‍ट पर लगाया ब्रेक

थमेगी ड्रैगन की डगर! PM मोदी ने 1 साल में 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी इफेक्‍ट पर लगाया ब्रेक

India-Africa Relations: पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और अफ्रीकी देशों के संबंधों में पिछले एक साल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. 'मिशन अफ्रीका' के तहत, मोदी ने अफ्रीका को भारत की विदेश नीति में प्रमुख प्राथमिकता दी और व्यापार के साथ-साथ दीर्घकालिक साझेदारी और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा दिया. इस साल प्रधानमंत्री ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा की है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Africa-India Ties: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक साल में अफ्रीका के छह देशों की यात्रा की है जो भारत की अफ्रीका नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है. इन यात्राओं ने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच कूटनीतिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी एक तरह से ब्रेक लगा दिया है.

अफ्रीका में चीन की मौजूदगी पर पड़ेगा प्रभाव

भारत का अफ्रीका के साथ बढ़ता सहयोग चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव को चुनौती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. अफ्रीका में चीन की मजबूत मौजूदगी, खासकर बुनियादी ढांचे, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में, भारत के लिए एक गंभीर चुनौती रही है. यही कारण है कि पीएम मोदी ने इस साल छह देशों की यात्रा की, जिसमें नाइजीरिया, मॉरीशस, घाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया शामिल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

इन देशों में रक्षा, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते किए गए हैं. बता दें, नाइजीरिया और मॉरीशस जैसी देशों के साथ भारत ने व्यापारिक और रक्षा संबंधों को मजबूत किया है जो चीन के प्रभाव को काटने की रणनीति का हिस्सा हैं. भारत ने इन देशों को किफायती और प्रभावी तकनीकी समाधान जैसे कि डिजिटल इंडिया और यूपीआई की पेशकश की जो चीन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का मुकाबला करते हैं.

पीएम मोदी ने 1 साल में किया 6 अफ्रीकी देशों का दौरा 

बता दें, पिछले एक साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अफ्रीकी और उससे जुड़े देशों की यात्रा की है जो भारत की ‘ग्लोबल साउथ’ की आवाज बनने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इन यात्राओं के दौरान रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, शिक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिली है. नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया यात्रा से अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत के रिश्तों में नया अध्याय शुरू हुआ. इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी. नाइजीरिया के साथ बढ़ता सहयोग पश्चिम अफ्रीका में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करता है. इसके बाद मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी मॉरीशस पहुंचे, जहां उन्होंने समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक सहयोग पर जोर दिया. इस यात्रा के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को रेखांकित किया गया और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों को और गहराई मिली.

fallback

जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने घाना और नामीबिया की यात्रा की. इन दौरों के दौरान पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका में भारत की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली. अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, कौशल विकास और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. भारत ने इन देशों के साथ हरित ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग का रोडमैप भी तैयार किया.

विकासशील देशों की आवाज बन रहा भारत 

नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स और जी-20 मंचों के तहत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया. भारत ने विकासशील देशों की साझा आवाज को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई दिशा दी. अब हालिया इथियोपिया यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी अफ्रीका के साथ सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग के नए द्वार खोले. इस दौरे को अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भागीदारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

fallback

प्रधानमंत्री मोदी की अफ्रीका नीति के केंद्र में डिजिटल सहयोग भी अहम भूमिका निभा रहा है. भारत अपनी ‘डिजिटल इंडिया’ पहल और यूपीआई जैसी सफल तकनीकों को अफ्रीकी देशों के साथ साझा कर रहा है. इसके साथ ही भारत ने जी-20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे अफ्रीकी देशों में भारत की विश्वसनीयता और बढ़ी है.

ये भी पढ़ें: 'सेवन सिस्टर्स' की नेक काटने की बात होगी सच! हसीना के बेटे ने भारत को किया अलर्ट

ओमान पहुंचे पीएम मोदी 

fallback

इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ओमान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. यह यात्रा भारत-ओमान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है. स्वागत समारोह में ओमानी और भारतीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को जीवंत कर दिया.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
tmc news
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
SHANTI Bill 2025
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
operation sindoor
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद