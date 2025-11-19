Advertisement
Hindi Newsदेश

Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे पीएम मोदी पूजा, देखें वीडियो

PM Modi attend Sri Sathya Sai Baba birth centenary celebration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने बाबा की महासमाधि पर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फूल चढ़ाए और सिर झुकाकर  पूजा-अर्चना की. आप भी देखें वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लाखों लोग पीएम की भक्ति से अभिभूत हो रहे हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 19, 2025, 01:23 PM IST
Sri Sathya Sai Baba birth centenary celebration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंचे और भगवान श्री सत्य साईं बाबा की 100वीं जयंती के भव्य समारोह में शामिल हुए. इस मौके पर पीएम ने बाबा की महासमाधि और पवित्र श्राइन पर मत्था टेका और पूजा-अर्चना की. आप भी देखें वीडियो.

महासमाधि पर पहुंचे पीएम, पूरा माहौल भक्तिमय
सुबह करीब 10 बजे पुट्टपर्थी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी सीधे श्री सत्य साईं बाबा की पवित्र महासमाधि पर गए. वहां उन्होंने पहले हाथ जोड़े, फिर फूलमाला अर्पित की. उसके बाद वो शांत भाव से सिर झुकाकर खड़े हो गए. पीछे से  सिर्फ भक्ति का संगीत गूंज रहा था. आसपास हजारों भक्त मौजूद थे, जो इस दृश्य को देख भावुक हो उठे. पीएम का ये अंदाज उनकी गहरी आध्यात्मिकता को दर्शाता है.

सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय बच्चन समेत कौन-कौन रहा मौजूद
इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे. श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पुट्टपर्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया. कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु और जी किशन रेड्डी भी उपस्थित रहे.

पीएम मोदी ने  पुट्टपर्थी में किया रोड शो 
समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुट्टपर्थी में रोड शो भी किया. प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर खड़े दिखाई दिए. इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी के पुट्टपर्थी पहुंचने पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया.मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पुट्टपर्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है. मैं इस पवित्र स्थान की दिव्यता में डूबने और इस क्षेत्र व मानवता के लिए भगवान के असीम योगदान को याद करने के लिए उत्सुक हूं."

आगे का पीएम मोदी का प्लान
इसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर जाएंगे. वहां वे लगभग 1:30 बजे दिन में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के 9 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-किसान योजना की 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की 21वीं किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री इस अवसर पर वहां उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. (इनपुट आईएएनएस से भी)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Sri Sathya Sai Baba

