बंगाल की आत्मा में बहती है गंगा... PM मोदी ने हुगली किनारे बिताया समय; शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह कोलकाता में हुगली नदी के तट का दौरा किया. उन्होंने इस दौरान गंगा नदी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है और यह राज्य की सभ्यता और संस्कृति की शाश्वत पहचान है. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा कि हर बंगाली के लिए गंगा का विशेष महत्व है. उन्होंने हुगली के किनारे समय बिताने को मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर बताया. इस दौरान उन्होंने नाव में सैर की और स्थानीय नाविकों से मुलाकात कर उनके परिश्रम की सराहना की.

हुगली तट से पीएम मोदी ने दिया विकास का संदेश

पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरे के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के विकास और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने विशेष रूप से राज्य के लोगों, खासकर बंगाली समाज की उन्नति के लिए काम करने की बात कही. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फोटोग्राफी में भी रुचि दिखाई और हुगली नदी के किनारे की कई तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों में विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की झलकियां भी शामिल थीं, जो कोलकाता की पहचान मानी जाती हैं.

रैली में TMC पर तीखा हमला

इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री ने कृष्णानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए TMC पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि राज्य में परिवर्तन की आंधी चल रही है और जनता बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा कि हर तरफ से आवाज आ रही है कि पलटानो दोरकर’ (परिवर्तन जरूरी है). मुझे विश्वास है कि जब वोटों की गिनती होगी, तो हर जगह कमल खिलेगा. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं की भागीदारी का उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि TMC ने महिलाओं के अधिकारों को कमजोर किया है और राज्य में उनके साथ अन्याय हुआ है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में रैलियों में महिलाओं की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि वे बदलाव चाहती हैं. साथ ही, उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से अपील की कि वे क्रूर सरकार को हटाने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करें.

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For every Bengali, the Ganga occupies a very special place. One can say that the Ganga flows through the soul of Bengal. Her divine waters carry the timeless spirit of an entire civilisation. This morning in Kolkata, I spent some time on the banks of the Hooghly river, an… pic.twitter.com/I3Y0gsFl3E — Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2026

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महिला आरक्षण और राजनीतिक आरोप

पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि TMC ने महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक का विरोध किया. उनके अनुसार, यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि बंगाल, जहां देवी दुर्गा की पूजा होती है, वहां महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने वोट के जरिए जवाब दें. इस बीच, बंगाल में पहले चरण के मतदान में कई जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो चुनावी उत्साह को दर्शाता है. राज्य की शेष सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी.