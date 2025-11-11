दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को भूटान की धरती से पीएम मोदी की चेतावनी

Delhi Red Fort Blast: पीएम मोदी ने कहा, 'आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं. मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं. पूरा देश दिल्ली धमाके के पीड़ितों के साथ खड़ा है. मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में था. हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जायेंगी. इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जायेगा'.
PM Modi on delhi blast: दिल्ली को दहलाने वाले देश के दुश्मनों को पीएम मोदी ने आज खुले मंच से लताड़ लगाते हुए सजा देने की बात कही है. भूटान की धरती से देश के दुश्मनों को ललकारते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं. देश के किसी भी दुश्मन को छोड़ा नहीं जाएगा. पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'आज का दिन भूटान के लिये, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगो के लिये बहुत अहम है. सदियों से भारत और भूटान का बहुत ही गहन आत्मीय और सांस्कृतिक नाता है. इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था. लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं. कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है'.
मैं रात भर मीटिंग करता रहा: पीएम मोदी
मोदी ने कहा कि वो पूरी रात अलग-अलग मीटिंग करते रहे. हमारी एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी और इस हमले के मास्टरमाइंड को भी बख्शा नहीं जाएगा. हमले के जिम्मेदार सभी दोषियों को सजा मिलेगी. मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं. आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में था. एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जायेंगी. इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जायेगा'.
पुलवामा के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा था
पुलवामा आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था- 'आतंकियों का नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा. आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है अब वो और भी मजबूत होगा. इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा'. इसके बाद भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के भीतर आतंकी अड्डों को उड़ाकर दर्जनों आतंकवादियों को ढेर करते हुए पूरी PAK फौज को घुटनों पर ला दिया था'.
