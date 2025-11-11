Advertisement
trendingNow12997453
Hindi Newsदेश

दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को भूटान की धरती से पीएम मोदी की चेतावनी

Delhi Red Fort Blast: पीएम मोदी ने कहा, 'आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं. मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं. पूरा देश दिल्ली धमाके के पीड़ितों के साथ खड़ा है. मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में था. हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जायेंगी. इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जायेगा'.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 11, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को भूटान की धरती से पीएम मोदी की चेतावनी

PM Modi on delhi blast: दिल्ली को दहलाने वाले देश के दुश्मनों को पीएम मोदी ने आज खुले मंच से लताड़ लगाते हुए सजा देने की बात कही है. भूटान की धरती से देश के दुश्मनों को ललकारते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं. देश के किसी भी दुश्मन को छोड़ा नहीं जाएगा. पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'आज का दिन भूटान के लिये, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगो के लिये बहुत अहम है. सदियों से भारत और भूटान का बहुत ही गहन आत्मीय और सांस्कृतिक नाता है. इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था. लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं. कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है'.

मैं रात भर मीटिंग करता रहा: पीएम मोदी

मोदी ने कहा कि वो पूरी रात अलग-अलग मीटिंग करते रहे. हमारी एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी और इस हमले के मास्टरमाइंड को भी बख्शा नहीं जाएगा. हमले के जिम्मेदार सभी दोषियों को सजा मिलेगी.  मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं. आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में था. एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जायेंगी. इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जायेगा'.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर...जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP एसपी वैद 'गद्दारों' पर भड़के

पुलवामा के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा था

पुलवामा आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था- 'आतंकियों का नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा. आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है अब वो और भी मजबूत होगा. इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा'. इसके बाद भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के भीतर आतंकी अड्डों को उड़ाकर दर्जनों आतंकवादियों को ढेर करते हुए पूरी PAK फौज को घुटनों पर ला दिया था'.

ये भी पढ़ें- Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके पर बैठकों का दौर जारी... सरकार ने कहा था- आतंकी हमला भी एक्ट ऑफ वॉर!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली को किया बरी, 18 साल बाद रिहा!
Nithari Serial Killings Case
सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली को किया बरी, 18 साल बाद रिहा!
लाल किले में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
लाल किले में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
Delhi blast
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
delhi red fort blast
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
Masood Azhar
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
Delhi blast
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था