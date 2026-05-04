बंगाली धोती-कुर्ता में मोदी, नितिन नबीन को पहनाई माला, प्रचंड जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में दिखा PM का गजब स्टाइल

West Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल में सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की TMC पार्टी को बड़ी पटखनी मिली है. भाजपा ने इस राज्य में प्रचंड जीत हासिल की है. इसको लेकर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने जनता का आभार जताया. बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी दिल्ली स्थित भाजपा के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्हें बंगाली स्टाइल में धोती-कुर्ता पहना था. बता दें कि पीएम मोदी अपने पहनावे के जरिए राजनीतिक संदेश देने के लिए जाने जाते हैं.

बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे नेता

बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, अमित शाह, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे. इस दौरान नितिन नबीन पीएम मोदी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पीएम ने फूलों की माला स्वीकार कर उसे नितिन नबीन को ही पहना दी. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जनता भी पहुंची. पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में असम और पश्चिम बंगाल चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन का जश्न मनाने के लिए मंच पर भाषण भी दिया.

#WATCH | While BJP National President Nitin Nabin goes ahead to felicitate Prime Minister Narendra Modi with a garland, PM Narendra Modi takes it and garlands Nitin Nabin instead. Add Zee News as a Preferred Source Prime Minister Narendra Modi has taken the stage at the party headquarters in Delhi to celebrate… pic.twitter.com/or6VvCJsvN — ANI (@ANI) May 4, 2026

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'यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल...'

भाजपा के राष्ट्रीय नितिन नबीन ने मंच पर भाषण देते हुए कहा,' यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है. पार्टी को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में ऐतिहासिक जनादेश मिला है. मैं भाजपा पर भरोसा जताने के लिए जनता का आभार व्यक्त करता हूं.' उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के परिणाम दिखाते हैं कि देश की जनता पीएम मोदी की लीडरशिप पर पूरा विश्वास रखती है.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at the party headquarters to celebrate the party's performance in the Assam and West Bengal elections. pic.twitter.com/uLmH6HWSXL — ANI (@ANI) May 4, 2026

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'यह देश के उज्ज्वल भविष्य की घोषणा का प्रतीक है...'

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जनता का आभार जताते हुए कहा,' पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं हर भाजपा कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं. आज का दिन कई मायनों में खास है. यह देश के उज्ज्वल भविष्य की घोषणा का प्रतीक है. यह भरोसे का दिन है. भारत के महान लोकतंत्र पर भरोसा. प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर भरोसा.' बता दें कि भाजपा ने बंगाल में अपनी ऐतिहासिक जीत के साथ ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को समाप्त किया है.