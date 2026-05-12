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सांसदों के लिए भी WFH! PM की अपील के बाद किसने कहा- मीटिंग्स के लिए दिल्ली ना आएं मंत्री?

WFH Narendra Modi: पीएम मोदी की ईंधन बचाने और वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने की अपील के बीच शिवसेना सांसद ने संसदीय समितियों की बैठकें ऑनलाइन कराने का सुझाव दिया है. उनका दावा है कि इससे सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए बचा सकती है. उन्होंने कहा कि इससे ईंधन खर्च और कार्बन उत्सर्जन दोनों में कमी आएगी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 11:11 AM IST
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WFH Narendra Modi
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PM Modi Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की अपील के बीच अब सत्ताधारी गठबंधन NDA के सहयोगी दल शिवसेना की ओर से भी बड़ा सुझाव सामने आया है. शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि यदि संसदीय समितियों की बैठकों को ऑनलाइन आयोजित किया जाए, तो सरकार हर साल करीब 100 करोड़ रुपए बचा सकती है. उन्होंने सुझाव दिया कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तब विभिन्न संसदीय समितियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) से जुड़ी समीक्षा बैठकों को वर्चुअल मोड में कराया जा सकता है. उनका कहना है कि इससे सरकारी खर्च कम होगा, ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी.

पीएम मोदी की अपील के बाद आया सुझाव

दरअसल, पीएम मोदी ने रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील की थी. उन्होंने लोगों से मेट्रो, कार पूलिंग, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की बात कही थी. पीएम मोदी ने कहा था कि वैश्विक संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दौर में देश को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे. इसी बयान के बाद मिलिंद देवड़ा ने संसदीय कार्यप्रणाली में डिजिटल बदलाव का सुझाव दिया.

क्या बोले मिलिंद देवड़ा

मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पश्चिम एशिया संकट और तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ईंधन बचाना समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों की बैठकें ऑनलाइन कर दी जाएं तो सांसदों को हर बार दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि संसद सत्र के बाहर समितियों की बैठकें वर्चुअल मोड में हो सकती हैं. इससे सरकार को सालाना लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत होगी.

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कैसे होगी इतनी बड़ी बचत?

जानकारी के मुताबिक, संसद में 24 विभागों से संबंधित स्थायी समितियां हैं. हर समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद शामिल रहते हैं. इन बैठकों में मंत्रालयों की कार्यप्रणाली, बजट आवंटन, योजनाओं और नीतियों पर चर्चा होती है. आमतौर पर इन बैठकों में शामिल होने के लिए देशभर से सांसद दिल्ली आते हैं. इसमें हवाई यात्रा, होटल, परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं पर बड़ा खर्च होता है. यदि बैठकों को ऑनलाइन आयोजित किया जाए, तो यात्रा और लॉजिस्टिक खर्च में भारी कमी आ सकती है. इसके साथ ही सरकारी संसाधनों की भी बचत होगी.

ये भी पढ़ें: सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए…: PM मोदी की अपीलों के पीछे क्या है असली चिंता? जानिए पूरा आर्थिक गणित

ईंधन संकट पर भारत की चिंता

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर संकट के चलते तेल सप्लाई पर दबाव बढ़ा है. इसका असर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में पहले ही ईंधन को लेकर कई तरह की पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं. हालांकि भारत के पास फिलहाल पर्याप्त स्ट्रैटजिक ऑयल रिजर्व मौजूद है, इसलिए तत्काल संकट जैसी स्थिति नहीं बनी है. फिर भी सरकार अब खर्च और ईंधन बचाने पर जोर दे रही है. ऐसे में मिलिंद देवड़ा का सुझाव डिजिटल गवर्नेंस और सरकारी खर्च कम करने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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