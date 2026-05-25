न कोई चिट्ठी, न कोई आधिकारिक संदेश... तो क्या वाकई सिर्फ अटकलें है PM मोदी को मिला व्हाइट हाउस न्योता? जानिए कूटनीतिक गलियारों का सच!

India-US Relations: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 'व्हाइट हाउस' के न्योते को लेकर कूटनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. भारत की पूर्व वरिष्ठ राजनयिक वीना सिकरी ने इस न्योते की प्रामाणिकता और प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से यह न्योता दिया गया है, वह स्थापित अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल और नियमों के मुताबिक नहीं है. वर्तमान में इस न्योते के असली स्टेटस को लेकर केवल अटकलें लगाई जा रही हैं. कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि इस अनौपचारिक संदेश के पीछे अमेरिका की कोई सोची-समझी रणनीति हो सकती है.

न कोई चिट्ठी, न कोई आधिकारिक संदेश, प्रोटोकॉल पर उठे सवाल

पूर्व राजनयिक वीना सिकरी ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी को मिले इस न्योते की हकीकत वैसी नहीं है जैसी सतह पर दिख रही है. उन्होंने कहा कि खबरें आ रही हैं कि पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता मिला है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यह न्योता लाए हैं. लेकिन हकीकत यह है कि यह न्योता किसी औपचारिक पत्र (Official Letter) या सीधे तौर पर दिए गए किसी खास आमंत्रण के रूप में नहीं आया है. उन्होंने आगे कहा कि हमें अभी इस न्योते की सही और वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता है. संभावना तो यह भी है कि दोनों नेता अगले महीने होने वाली G7 की बैठक के दौरान अलग से मिल सकते हैं, या फिर साल के आखिर में फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हो. फिलहाल, यह सब सिर्फ और सिर्फ अटकलों के दायरे में है.

चीन दौरे के बाद अचानक जागा अमेरिका का 'क्वाड प्रेम'

वीना सिकरी ने अमेरिका की बदलती कूटनीति पर तंज कसते हुए एक बेहद दिलचस्प पहलू उजागर किया. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के तुरंत बाद अमेरिका का 'क्वाड' (Quad) के प्रति अचानक लगाव बढ़ गया है. उन्होंने विश्लेषण करते हुए कहा कि यह बेहद दिलचस्प है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में चीन का दौरा किया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी शिखर वार्ता से कोई संयुक्त बयान या बड़ा आर्थिक समझौता नहीं निकल पाया. चीन से खाली हाथ लौटने के ठीक बाद अमेरिका को फिर से क्वाड की याद आने लगी है. मार्को रूबियो के बयानों से संकेत मिलते हैं कि अमेरिका इस साल के अंत में G20 के आसपास क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है. साफ है कि चीन में बात न बनने के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दोबारा जगा रहा है.

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दक्षिण चीन सागर से लेकर होर्मुज तक सुरक्षा का संकट

पूर्व राजनयिक के अनुसार, क्वाड देशों (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के लिए समुद्री सुरक्षा इस समय सबसे बड़ा और गंभीर एजेंडा है. खासकर दक्षिण चीन सागर (South China Sea) और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में हालात बेहद संवेदनशील हैं.

होर्मुज वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है क्योंकि दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी पतले समुद्री रास्ते से होती है. दूसरी तरफ, दक्षिण चीन सागर में चीन अपना एकतरफा दबदबा बनाने और अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है. वीना सिकरी ने आगाह किया कि अगर क्वाड सक्रिय नहीं रहा, तो इन समुद्री रास्तों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगी. भारत अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) के तहत रूस, वेनेजुएला और आर्कटिक क्षेत्र के जरिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है.

ग्रीन कार्ड और H1B वीजा नियमों से भारतीय युवाओं को बड़ा झटका

भारत और अमेरिका के बीच इस समय सबसे संवेदनशील मुद्दा वीजा और इमिग्रेशन नियमों में हुआ हालिया बदलाव है. अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भले ही यह दावा कर रहे हों कि ग्रीन कार्ड के नए नियम भारत को निशाना बनाकर नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है. अदालती और आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से पूर्व राजनयिक ने बताया कि नए अमेरिकी नियमों के कारण भारत से जाने वाले H1B वीजा और ग्रीन कार्ड के आवेदनों में 38 से 40 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई है.

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भारत अवैध अप्रवासन का समर्थन नहीं करता, लेकिन वह अमेरिका से बिना किसी भेदभाव वाली पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करता रहेगा. इस स्थिति से निपटने के लिए अब भारत में ही वैश्विक डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं (जैसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में) ताकि भारतीय प्रतिभाओं को देश में ही रोका जा सके. कुल मिलाकर, जयशंकर और रूबियो की इस टेबल टॉक के पीछे कई ऐसे पेच हैं जिन पर भारत को बेहद फूंक-फूंक कर कदम रखने की जरूरत है