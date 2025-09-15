Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, दुश्मनों की उड़ जाएगी नींद
Advertisement
trendingNow12922412
Hindi Newsदेश

Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, दुश्मनों की उड़ जाएगी नींद

PM Modi in Kolkata: इस महत्वपूर्ण बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के अलावा थलसेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख तथा अन्य शीर्ष सैन्य कमांडर भाग लेंगे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, दुश्मनों की उड़ जाएगी नींद

PM Modi Inaugurate Joint Commanders Conference: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार (15 सितंबर) की सुबह कोलकाता में स्थित सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग (पूर्व नाम फोर्ट विलियम) में भारतीय सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे. यह सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक तीन दिनों तक चलेगा. इस महत्वपूर्ण बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के अलावा थलसेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख तथा अन्य शीर्ष सैन्य कमांडर भाग लेंगे.

भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों थलसेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष कमांडर आज से कोलकाता में एक मंच पर जुट रहे हैं. आगामी तीन दिनों तक चलने वाले इस संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन में सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों और भावी रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा. इस सम्मेलन का उद्देश्य रक्षा तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ करना तथा उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करना है.

क्या है संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन?
संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च विचार-मंथन मंच है. यह ए ऐसा मंच है जहां देश का शीर्ष नागरिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व एक साथ बैठकर वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं. अधिकारियों के अनुसार इस सम्मेलन में मुख्य रूप से सशस्त्र बलों में सुधार, परिवर्तन और संचालन संबंधी तैयारियों पर गहन चर्चा की जाएगी. इसके माध्यम से भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक रणनीतियां तय की जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सुधार और भविष्य की रणनीति पर होगा फोकस
संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन इस साल कोलकाता में आयोजित हो रहा है. इस बार का थीम है 'सुधारों का वर्ष : भविष्य के लिए परिवर्तन'. तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर आने वाले तीन दिनों तक विभिन्न सुरक्षा मुद्दों, सुधारों और भविष्य की रणनीति पर गहन मंथन करेंगे. सम्मेलन के दौरान सभी रैंकों के सैनिकों और अधिकारियों के साथ विशेष वार्ता सत्र भी होंगे, ताकि जमीनी अनुभवों और चुनौतियों को भी विमर्श में शामिल किया जा सके. इसमें रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों के सचिव और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं. इस बार का सम्मेलन खास तौर पर सुधार, परिवर्तन और संचालन संबंधी तैयारियों पर केंद्रित होगा. इसका उद्देश्य है भारतीय सेनाओं को और अधिक चुस्त, निर्णायक और आधुनिक बनाना, ताकि जटिल और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में भारत की सुरक्षा और मजबूत की जा सके.

यह भी पढ़ेंः किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
;