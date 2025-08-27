...तो क्या अभी और आगे जाएगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? मोहन भागवत के साथ बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. वहीं, पार्टी संगठन में बड़े बदलावों की संभावनाएं लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. हालांकि यह तय नहीं है कि यह नियुक्तियां कब तक होंगी, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में तेजी पकड़ सकती है. अध्यक्ष चुनाव की सियासी सुस्ती के बीच अचानक आई सक्रियता के पीछे की वजह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख डॉ. मोहन भागवत का दिल्ली दौरा माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, आरएसएस चीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की संभावना भी जताई जा रही है.

मोहन भागवत और पीएम मोदी की इस संभावित बैठक को लेकर सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है. संघ और बीजेपी के बीच लंबे समय से चले आ रहे संगठनात्मक समन्वय, अक्सर महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं. ऐसे में इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि भागवत और मोदी की संभावित मुलाकात के बाद पार्टी के नेतृत्व से जुड़े अहम फैसलों पर स्थिति शीघ्र स्पष्ट हो सकती है.

एक महीने में RSS चीफ का दूसरा दिल्ली दौरा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत 26 से 28 अगस्त तक चलने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत दिल्ली पहुंच चुके हैं. यहां सबसे विशेष बात यह है कि यह उनका एक महीने के भीतर दिल्ली का दूसरा दौरा है, जिससे राजनीतिक हलकों में अटकलें और तेज हो गई हैं. इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में बीजेपी से जुड़े एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया,'सभी की निगाहें अब संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मुलाकात पर टिकी हुई हैं.' हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह बैठक होगी या नहीं, लेकिन इसके संकेत जरूर मिल रहे हैं.

केंद्रीय कैबिनेट में परिवर्तन, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव सहित हो सकते हैं कई बदलाव!

सूत्रों के मुताबिक, अगर यह बैठक होती है तो उसमें केंद्रीय कैबिनेट में संभावित बदलाव, बीजेपी संगठन में फेरबदल और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है. इसके साथ ही कुछ राज्यों में राज भवनों (राज्यपालों) में बदलाव को लेकर भी विचार हो सकता है. संघ और बीजेपी के बीच लंबे समय से चला आ रहा समन्वय अक्सर बड़े राजनीतिक निर्णयों की पृष्ठभूमि तैयार करता रहा है. ऐसे में मोहन भागवत की दिल्ली मौजूदगी और संभावित उच्चस्तरीय बातचीत से आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व और संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.

पितृ पक्ष के बाद ही चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष!

BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जारी अटकलों के बीच अब इस प्रक्रिया में और देरी होने की संभावना जताई जा रही है। इसकी एक प्रमुख वजह PM मोदी का आगामी विदेश दौरा मानी जा रही है. पीएम मोदी 29 अगस्त से चार दिनों के विदेश दौरे पर रवाना होंगे और 1 या 2 सितंबर को भारत लौटने की संभावना है. इसके तुरंत बाद पितृ पक्ष आरंभ हो जाएगा यह ऐसा समय होता है जिसमें राजनीतिक दल आमतौर पर नई नियुक्तियों या बड़े फैसलों से परहेज करते हैं. ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि अगर बीजेपी नेतृत्व जल्द निर्णय नहीं लेता, तो नियुक्ति की प्रक्रिया पितृ पक्ष के बाद ही आगे बढ़ेगी.वहीं एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की संभावित तारीखों के ऐलान से पहले नए अध्यक्ष की घोषणा करना चाहती है.

