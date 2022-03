बराक ओबामा हुए कोरोना पॉजिटिव, PM मोदी ने ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित पाए गए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. पीएम मोदी (PM Modi) ने उम्मीद जताई है कि बराक ओबामा जल्द स्वस्थ हो जाएंगे.

बता दें कि बराक ओबामा ने रविवार को ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी थी. उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं अभी-अभी कोविड से संक्रमित पाया गया हूं. मुझे कुछ दिनों से गले में खराश है, लेकिन मैं ठीक महसूस कर रहा हूं. मिशेल और मुझको वैक्सीन और बूस्टर डोज लग चुकी है, वो टेस्ट में नेगेटिव पाई गई हैं. अगर आपने पहले से टीकाकरण नहीं कराया है तो ये एक रिमाइंडर है, भले ही मामले कम हो गए हों.'

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

