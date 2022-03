चंडीगढ़ः कभी-कभी खास अवसरों की तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति बन जाती है. ऐसा ही एक वाक्या पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Channi birthday) के जन्मदिन को लेकर देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चन्नी को ‘जन्मदिन की बधाई’ (PM Modi wishes Channi) दी. हालांकि, चन्नी ने बाद में स्पष्ट किया कि आज उनका जन्मदिन नहीं है.

पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं. अब मतगणना के दिन यानी कि 10 मार्च का इंतजार हो रहा है. ऐसे में पंजाब के नेता या तो आराम फरमा रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों में बचे चरणों के लिए प्रचार कर रहे हैं. इसी बीच मंगलवार को चन्नी को प्रधानमंत्री ने जन्मदिन की बधाई दी. इसके बाद अन्य लोगों ने भी उनको बधाई देनी शुरू कर दी. हालांकि, बाद में उन्हें ट्विटर पर स्पष्ट करना पड़ा कि आज उनका जन्मदिन नहीं है.

इसको लेकर चन्नी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मुझे मिली बधाइयों के लिए आभारी हूं. हालांकि, आज मेरा जन्मदिन नहीं है. आपके आशीर्वाद का मेरे जीवन में सर्वोच्च महत्व है. यह मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है. मुझे दिए गए प्यार के लिए दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं. सादर.

Grateful for all the wishes pouring in for me today, however today is not my birthday. Your blessings holds utmost importance in my life and motivates me to work harder. I wholeheartedly thank everyone for the love showered on me.

Regards.

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) March 1, 2022