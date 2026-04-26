लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं... ट्रंप के डिनर में गोलीबारी के बाद क्या बोले पीएम मोदी?

Donald Trump: अमेरिका के होटल हिल्टन में गोलीबारी हुई, व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान ये फायरिंग हुई, यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे, उन्हें सीक्रेट सर्विस एजेंट ने तुरंत बाहर निकाला, हमले के बाद ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग करके इसकी जानकारी दी. पीएम मोदी ने भी ट्रंप को शुभकामनाएं दी है. उन्होंने लिखा कि मैं उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं. लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है.

पीएम मोदी ने कही ये बात

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि यह जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन DC के एक होटल में हाल ही में हुई सुरक्षा घटना के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी और वाइस प्रेसिडेंट सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है. मैं उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं. लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसकी पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए.

वेनेजुएला की राष्ट्रपति ने की हमले की निंदा

इसके अलावा वेनेजुएला की राष्ट्रपति ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंपऔर उनकी पत्नी, मेलानिया ट्रंप पर हमले की कोशिश की कड़ी निंदा करते हैं. हम उन्हें और कॉरेस्पोंडेंट डिनर में शामिल सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं. जो लोग शांति के मूल्यों को मानते हैं, उनके लिए हिंसा कभी भी एक ऑप्शन नहीं है.

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शहबाज शरीफ की अच्छे स्वास्थ्य की कामना

वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुई फायरिंग पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना को ‘चौंकाने वाला’ बताया और कहा कि यह बेहद परेशान करने वाली खबर है. शरीफ ने राहत जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी और अन्य लोग सुरक्षित हैं. साथ ही साथ उन्होंने ट्रंप के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

होटल में मौजूद थे ट्रंप

आज व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान अचानक फायरिंग हुई, जब ये फायरिंग हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मंच पर मौजूद थे और मेहमानों को संबोधित कर रहे थे. इस फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप और अन्य शीर्ष नेताओं को तत्काल बाहर निकाल लिया गया. हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग की और पूरी जानकारी दी और सुरक्षाकर्मियों की भी तारीफ की.