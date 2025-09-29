ये मेरे मन की... इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?

What PM Modi write in Meloni autobiography: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की आत्मकथा I am Giorgia My Roots, My Principles की भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है.इस किताब का भारतीय संस्करण जल्द ही लॉन्च होने वाला है. मोदी ने इस किताब को मेलोनी की ‘मन की बात’ बताया और इसे एक प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानी करार दिया है. मोदी ने यह भी लिखा कि प्रस्तावना लिखना उनके लिए "बहुत बड़ा" सम्मान है और वह मेलोनी के प्रति "सम्मान, प्रशंसा और मित्रता" के साथ ऐसा कर रहे हैं, जिन्हें वह "एक देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता" मानते हैं.

मेलोनी की ‌किताब का क्या है नाम?

'आई एम जॉर्जिया - माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स' (रूपा पब्लिकेशंस) की प्रस्तावना में मोदी ने याद किया कि कैसे पिछले 11 वर्षों में उन्होंने कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत की है, जिनमें से प्रत्येक की जीवन यात्रा अलग-अलग रही है और कैसे उनकी यात्राएं व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़कर किसी बड़ी बात को दर्शाती हैं.मोदी ने आगे लिखा, “प्रधानमंत्री मेलोनी की कहानी एक देशभक्त और समकालीन नेता के रूप में ताजगी भरी है. उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और विश्व के साथ बराबरी के स्तर पर जुड़ने की सोच हमारी अपनी मूल्यों से मेल खाती है.

मोदी ने क्यों लिखा 'मन की बात'

तभी तो मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के संस्मरण की प्रस्तावना को लिखने के साथ ही इस किताब को अपनी 'मन की बात' कहा है. मोदी ने मेलोनी की भी प्रशंसा की और एक से ज़्यादा बार बताया कि कैसे उनकी "प्रेरणादायक और ऐतिहासिक" यात्रा भारतीयों के दिलों में गहराई से उतरी और मेलोनी की किताब निश्चित रूप से भारतीय पाठकों को भी प्रभावित करेगी.

आत्मकथा 2021 में लिखी गई, अविवाहित मां का दर्द भी किताब में शामिल

जहां तक लोकप्रिय राजनीतिक आत्मकथाओं की बात है तो पहले से ही मेलोनी की आत्मकथा एक बेस्टसेलर है. इसका मूल संस्करण 2021 में लिखा गया था जब मेलोनी इटली में विपक्षी नेता थीं. 2022 में वे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. किताब में उन्होंने महिलाओं की मुश्किलों और मातृत्व को लेकर खुलकर लिखा है. उनके संस्मरण में उनके खिलाफ चलाए गए एक बदनाम करने वाले अभियान के किस्से भी शामिल हैं. क्योंकि वह एक अविवाहित मां थीं और गर्भवती होने पर भी उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों से परहेज नहीं किया था.

गर्भवती होने के कारण पद छोड़ने का उठा था विवाद

मेलोनी ने लिखा: "मैंने कभी नहीं माना कि एक महिला को सिर्फ़ महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में प्रवेश करना चाहिए. राजनीति सबके लिए है. सबके भले के लिए... अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को, मेरे विशेषाधिकारों के बावजूद, गर्भवती होने के कारण पद छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो एक गर्भवती युवती के लिए कॉल सेंटर में अस्थायी नौकरी करने का क्या मौका है? ...मैं यह साबित करना चाहती थी कि बच्चे कोई सीमा नहीं हैं. वास्तव में, वे हमें सीमाओं को पार करने में मदद करते हैं."

इसके पहले अमेरिकी संस्करण को जूनियर ट्रंप ने लिखी थी प्रस्तावना

इसके पहले जून 2025 में इस पुस्तक का अमेरिकी संस्करण अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर के एक संक्षिप्त प्रस्तावना के साथ लॉन्च किया गया. उन्होंने मेलोनी की "मज़दूर वर्ग" पृष्ठभूमि का दो बार ज़िक्र किया और इस संस्मरण को "देशभक्ति की उस लहर की अनछुई कहानी" कहा जिस पर मेलोनी सवार होंगी. मोदी ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में नारीत्व के उत्सव के इस केंद्रीय विषय को उठाया है, जिसे उन्होंने एक "गहरा व्यक्तिगत" आत्मकथात्मक वृत्तांत बताया है. उन्होंने "मातृत्व, राष्ट्रीय पहचान और परंपरा" की रक्षा के लिए मेलोनी की सराहना की है और लिखा कि कैसे भारत और इटली संधियों और व्यापार से कहीं अधिक से बंधे हुए हैं.

#Melodi की सोशल मीडिया गूंज

पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ती की चर्चा 2023 में दुबई के COP28 सम्मेलन में खूब हुई जब मेलोनी ने मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और #Melodi हैशटैग इस्तेमाल किया. मोदी ने इसे रीपोस्ट करते हुए लिखा, “दोस्तों से मिलना हमेशा खुशी देता है.” यह हैशटैग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और दोनों नेताओं की दोस्ती की चर्चा जोरों पर रही. तबसे लगातार दोनों की दोस्ती की चर्चाएं होती रहती हैं.