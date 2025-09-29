Advertisement
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी, PM मोदी ने खुद लिखी इंडियन एडिशन में ये खास बात

Gergia Meloni Book: इटली की प्रधानमंत्री की आत्मकथा जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है, दिलचस्प बात है कि खुद पीएम मोदी ने इस किताब के भारतीय संस्करण की भूमिका लिखी है. चलिए जानते हैं पीएम मोदी ने क्या लिखा।

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:26 PM IST
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी, PM मोदी ने खुद लिखी इंडियन एडिशन में ये खास बात

Gergia Meloni Book: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा 'I Am Giorgia: My Roots, My Principles' अब भारत में भी लॉन्च होने वाली है. इसे रूपा पब्लिकेशंस प्रकाशित कर रहा है. दिलचस्प बात यह है कि इस किताब के भारतीय संस्करण की भूमिका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है. अपनी इस भूमिका में पीएम ने मेलोनी की तुलना नारी शक्ति से की, जो भारतीय परंपरा में देवी शक्ति के रूप में पूजी जाती है.

पीएम मोदी ने लिखा,'यह किताब मेलोनी के दिल और दिमाग की झलक देती है और उनकी मन की बात जैसी है. उन्होंने कहा कि मेलोनी की जिंदगी कभी सत्ता या राजनीति के बारे में नहीं रही, बल्कि हिम्मत, विश्वास और जनता की सेवा के बारे में रही है.' पीएम ने आगे लिखा,'पिछले 11 सालों में मैंने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की है. हर किसी की यात्रा अलग होती है. कुछ यात्राएं व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़कर बड़े आदर्शों को दर्शाती हैं. मेलोनी की जिंदगी में भी ऐसे कई पल हैं, जो इस किताब को खास बनाते हैं. उनकी यात्रा प्रेरणादायक और ऐतिहासिक है.'

उन्होंने कहा कि जब मेलोनी सत्ता में आईं तो मीडिया और विश्लेषकों को शक था कि वे सफल होंगी या नहीं लेकिन उन्होंने इटली को मजबूती और स्थिरता दी और हमेशा व्यावहारिक सोच, वैश्विक भलाई के लिए काम किया. वे इटली के हितों को साफ तौर पर रखती रही हैं और दुनिया की चुनौतियों को जिम्मेदारी से समझते हुए नेतृत्व करती हैं.

'आप बेस्ट हैं, आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूं'...PM मोदी से मुलाकात पर क्या बोलीं जॉर्जिया मेलोनी

नारी शक्ति से की तुलना

पीएम ने मेलोनी की तुलना नारी शक्ति से की, जो भारतीय परंपरा में देवी शक्ति के रूप में पूजी जाती है. उन्होंने कहा कि मेलोनी ने अपनी जड़ों को मजबूती से थामे रखा और आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर देश का नेतृत्व किया. यही वजह है कि उनकी यात्रा भारत के लोगों से गहराई से जुड़ती है.

उनकी सोच हमारे मूल्यों से भी मेल खाती है

किताब की बात करें तो इसमें मेलोनी का बचपन से इटली की सबसे ऊंची राजनीतिक कुर्सी तक का सफर दिखाया गया है. मोदी ने लिखा,'उनका मकसद मातृत्व, राष्ट्रीय पहचान और परंपरा की रक्षा करना रहा है, जो भारतीय पाठकों को भी अपनेपन का अहसास कराएगा. अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हुए दुनिया से बराबरी पर जुड़ना, यह सोच हमारे मूल्यों से भी मेल खाती है.'

क्या है भारत और इटली का रिश्ता

मोदी ने आगे कहा,'भारत और इटली सिर्फ समझौतों और व्यापार से नहीं जुड़े हैं, बल्कि संस्कृति, विरासत और स्त्री-शक्ति जैसे साझा मूल्यों से बंधे हैं. यही हमारी दोस्ती की असली ताक़त है.' उन्होंने भूमिका के आखिर में लिखा,'यह आत्मकथा सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि उनकी मन की बात भी है. इसे लिखना मेरे लिए सम्मान की बात रही. मुझे विश्वास है कि यह किताब पाठकों को बेहद पसंद आएगी.'

हमेशा चर्चा में रहते हैं मोदी-मेलोनी

सोशल मीडिया पर भी मोदी और मेलोनी की दोस्ती काफी चर्चा में रहती है. दोनों की मुलाकातें, सेल्फी और वीडियो अक्सर वायरल होते हैं. मेलोनी ने खुद #Melodi हैशटैग दिया, जो अब ट्रेंड बन गया है. इस व्यक्तिगत दोस्ती ने भारत-इटली रिश्तों को और मजबूत किया है.

